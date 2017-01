Des résultats en hausse en 2016

Réagissez

De nouveaux produits chez AGB

AGB lancera prochainement de nouveaux produits destinés aux professionnels (leasing-pro) et aux particuliers (Crédit Tes’hilat, crédit Sayarati, Epargne Start & Smart).

Gulf Bank Algeria (AGB), une banque de droit algérien contrôlée par le holding d’investissement Kuwait Projects Company (KIPCO), a réalisé de solides performances financières durant l’exercice 2016 en dépit d’un contexte économique difficile, a affirmé hier à Alger André Guy Beyrouthi, Directeur général adjoint — Pôle exploitation chez AGB. «2016 est une année magnifique pour AGB. On a pu continuer notre plan d’amélioration de nos procédures.

On a continué le développement de nos produits et de nos divers services. Malgré le climat économique relativement difficile, non seulement en Algérie mais aussi dans le monde, nous avons pu réaliser une croissance importante, que ce soit en nombre de clients, en chiffre d’affaires et en agences. Nous sommes très satisfaits de ces performances», s’est félicité André Guy Beyrouthi, en marge de l’inauguration officielle d’une nouvelle agence bancaire dans la commune de Baraki, dans la banlieue d’Alger.

En 2016, la banque présentait un total bilan de 189,382 milliards de dinars pour un produit net bancaire de 10,403 milliards de dinars. Le total crédit a aussi augmenté, s’établissant à 135,544 milliards de dinars. Doté d’un réseau de 63 agences, AGB dispose actuellement d’un portefeuille de près de 150 000 clients au niveau national. Pour l’année 2017, la banque compte maintenir les mêmes performances et ambitionne d’être la banque de référence en Algérie. «2017 sera inscrite dans cette continuité.

C’est-à-dire être toujours à la hauteur des attentes de clients algériens pour continuer à positionner AGB comme la banque de référence en Algérie. (…) Nous sommes confiants pour cette année. Nous voulons assurer une croissance stable et une maîtrise totale des risques et nous sommes confiants avec le lancement de nouveaux produits qui, je pense, vont accroître notre portefeuille de crédit de façon sensible», a expliqué André Guy Beyrouthi, notant que la banque a réussi, en moins de dix ans d’activité, de passer d’une petite entité à une des banques qui compte le plus sur le marché algérien.

AGB, dont le nouveau siège sera ouvert fin 2018, lancera incessamment de nouveaux produits destinés aux professionnels (leasing-pro) et aux particuliers (Crédit Tes’hilat, crédit Sayarati, Epagne Start & Smart). «Nous sommes en phase de tests. Les produits sont finalisés et nos équipes sont formées», a affirmé le directeur général adjoint, notant que sa banque offre l’ensemble de ses produits d’épargne et de crédit en deux formes, soit en forme conventionnelle ou en forme conforme aux préceptes de la charia (loi islamique, ndlr).

Celui-ci a déploré par ailleurs le fait que certains aient taxé la banque de financer uniquement le commerce extérieur. «Il s’agit d’une mauvaise publicité. Premièrement, AGB est une banque qui participe réellement au financement de l’économie algérienne. Nous avons 41% de notre portefeuille d’engagement qui est à long et à moyen termes. C’est-à-dire qu’il est là pour financer les investissements. Deuxièmement, la très grosse majorité de nos clients sont des PME-PMI algériennes.

Notre cheval de bataille est l’économie profonde algérienne», a insisté le directeur général adjoint de la banque. Créée en 2003, AGB est une filiale de Burgan Bank Group et membre d’un des plus éminents groupes d’affaires du Moyen-Orient Kipco (Kuwait Projects Company). Le groupe est considéré comme l’un des plus importants investisseurs dans la région du Moyen-Orient, de la Turquie et de l’Afrique du Nord et détient des actifs de plus de 30 milliards de dollars.