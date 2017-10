Réagissez

Une équipe de cadres dirigeants de Cital devrait prendre part, d’ici peu, à une réunion au ministère des Affaires étrangères, au terme de laquelle pourrait être désigné un représentant pour la conduite d’une délégation qui prévoit de se rendre en Tunisie, avons-nous appris de sources proches de l’entreprise.

Avec leurs hôtes tunisiens, les discussions devraient être axées sur le ‘‘fameux’’ projet de tramway de Sfax. Il y a exactement une année, soit le 25 octobre 2016, Rachid Zaier, P-DG de la Société Métro léger de Sfax (SMLS) et Virginie Buvry, directrice d’Alstom Tunisie, avaient quitté le site de Cital Annaba, où ils étaient en visite de travail, avec l’engagement ferme de défendre la rame de tramway de Cital auprès des autorités tunisiennes. Surtout que la proximité géographique pourrait plaider en faveur du Citadis algérien et augmenter ses chances de conquérir le cœur de Sfax, 2e pôle économique et ville tunisienne (près d’un million d’habitants).

Depuis quelques semaines, il se chuchote entre opérateurs économiques de la CCI Seybouse et leurs collègues de la CCI Sfax que «les travaux de génie civil et la mise en place des voies ferrées seraient en cours, puisque les financements nécessaires (530 millions TND) auraient été déjà débloqués par l’UE et que le lancement des appels d’offres de construction et de fourniture du matériel roulant devraient intervenir début 2018».

D’où l’inquiétude qui s’est emparée des cadres et travailleurs de Cital, plus que jamais déterminés à ne pas laisser échapper un plan de charge d’au moins une vingtaine de rames. Or, d’après Fayçal Fadel, directeur de Communication/Business Developer, «le projet Tramway de Sfax est encore à la phase études. Au début du mois d’avril 2017, SMLS a lancé des appels d’offres pour la réalisation des études nécessaires au tracé du réseau. Le projet porte sur deux lignes». Long de 13,5 km, le premier tronçon devrait être lancé en 2018 et la mise en exploitation commerciale, quant à elle, prévue pour fin 2021.

Les rames Citadis de Cital auront de sérieuses rivales, à l’image des espagnoles de CAF-Construcciónes y Auxiliar de Ferrocarriles (il est dans le top 10 mondial de l’industrie ferroviaire et a fourni une quinzaine de rames du Métro d’Alger), des coréennes de Hyundai Rotem (il est dans le top 5 mondial dans le matériel ferroviaire et s’est adjugé le marché du Réseau ferroviaire rapide (RFR) de Tunis, des suissesses de Stadler Rail ou encore des allemandes de Siemens.