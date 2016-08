Réagissez

Les marchés des véhicules neufs et d’occasion affichent des prix très élevés, particulièrement depuis le début de l’année.

Certains modèles ont vu leurs prix augmenter de façon exagérée. Des voitures comme la Skoda Fabia, qui coûtait 1,5 million de dinars en 2015, vaut aujourd’hui jusqu’à plus de 3 millions de dinars pour le modèle le plus cher. La Volkswagen Polo, dont le prix oscillait il y a quelques mois entre 1,3 et 1,8 million de dinars, est affichée aujourd’hui à 2,9 millions de dinars. Les prix ont tout simplement doublé ! La Dacia Logan est la seule qui garde ses prix au-dessous de 1,5 million de dinars.

Le prix de la Peugeot 301 est à partir de 1 499 000 DA. Mais qu’est-ce qui expliquent ces augmentations ? S’exprimant sur le site Cresus, l’hebdo national de l’économie, Abderrahmane Achaïbou, Pdg d’Elsecom Motors, l’impute à «la dévaluation du dinar». Pour lui, l’équation est simple : «Si vous payez une voiture, en janvier 2015, 10 000 dollars, elle vous reviendra, en Algérie, à plus de 1,5 million de dinars. En juin 2016, la même voiture vous coûtera plus de 2 millions de dinars. Car, il faut prendre en compte la dévaluation du dinar qui a perdu, en l’espace de quelques mois, 25 à 30% de sa valeur. Avec les taxes, une voiture peut donc connaître une augmentation de 50%.»

Cependant pour certaines sources, c’est un autre son de cloche : la plupart des concessionnaires ayant perdu beaucoup d’argent, font en sorte, désormais, de gonfler au maximum leurs chiffres d’affaires. Le consommateur algérien est ainsi le premier pénalisé. La situation actuelle est caractérisée par une baisse de l’offre de véhicules en Algérie avec une demande toujours aussi forte. Elle a entraîné une accentuation de la flambée des prix de l’automobile en Algérie, y compris sur le marché des voitures d’occasion.

Cette situation est aussi due aux licences d’importation des véhicules.

Le Comité interministériel chargé de l’examen des demandes de ces licences a réparti le quota de 83 000 véhicules entre les concessionnaires retenus et dont la facture d’importation ne dépassera pas un milliard de dollars pour l’année en cours, contre plus de 3 milliards de dollars en 2015. Au moment où l’Algérie traverse une situation économique difficile, en raison de la chute des cours du pétrole sur le marché mondial, qui a induit une baisse de plus de 60% des revenus en devise, par rapport à l’année dernière, le gouvernement veut aller vers une rationalisation de ses importations. En d’autres termes, importer essentiellement les véhicules dont les acheteurs sont déjà connus puisqu’ils paient des avances avant de recevoir leurs voitures.

A travers le dispositif des licences d’importation, l’Etat exige un certain nombre d’engagements d’investissements dans le domaine des véhicules, qu’il s’agisse de production de pièces détachées ou de participation à la production de ces véhicules sur le marché algérien. Les licences d’importation de véhicules ont été accordées à 40 concessionnaires retenus sur les 80 postulants. Les décisions du gouvernement visent à assainir le marché de l’automobile caractérisé par de profonds dysfonctionnements et des pratiques illégales.

Par ailleurs, l’usine Renault Algérie ne peut pas répondre aux besoins du marché national, les capacités productives de l’usine d’Oran sont inférieures à la demande reçue.

De plus, les vendeurs indiquent que les prix sont élevés en raison de l’augmentation de la taxe sur les véhicules neufs (TVN) instaurée par la dernière loi de finances complémentaire 2015. Tous ces facteurs démontrent tout simplement que la voiture est en train de devenir un produit de luxe réservé à une certaine clientèle. Ce qui n’est guère bon signe pour le secteur. Du coup, les véhicules encore proposés dans les showrooms sont hors de prix et les clients deviennent réticents. Il faut dire aussi que les concessionnaires automobiles n’ont pas joué le jeu en l’absence d’une politique de croissance de leur part : ils ont préféré ces dernières années gagner le maximum en vendant le minimum avec le moins de charges possibles.