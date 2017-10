Des opportunités d’affaires insoupconnées dans la région occitanie

Réagissez

Roger Santa, Patrick Abes et Semcheddine Aliane, des membres influents au sein de la puissante Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Hérault, basée à Montpellier (France), où sont représentées plus de 160 000 grandes entreprises de la région Occitanie ont séjourné récemment à Annaba.

Objet de leur visite : finaliser les démarches préalables à la conclusion d’un partenariat entre l’entreprise Bourafa et la filiale PRL (Parc Résidentiel de Loisir) et Campings Améliorés de Roger Santa en vue de la réalisation, sur cinq ha, d’un village touristique «clé en main» dans la ZET de Oued Bekrat (commune de Seraïdi) ainsi que d’une grande usine de fabrication de matelas exclusivement dédiés à l’hôtellerie. Pour M. Abes, il s’agissait de l’exploration du vaste marché, encore vierge, de la restauration du vieux bâti en Algérie et de s’imprégner des besoins exprimés en vue d’exporter de l’expertise et du savoir-faire de son entreprise. Pour sa part, M. Aliane compte établir des contacts et instaurer une passerelle, à titre «bénévole», entre ses compatriotes d’ici, ceux basés en France et des entreprise affiliées à la CCI de l’Hérault pour d’éventuels partenariats dans le domaine de l’urbanisme, de la ville et de l’environnement. Lors d’une réunion de travail avec la CCI Seybouse, il y a près d’une semaine, où était convié le consul général de France à Annaba, Patrick Poinsot, M. Abes s’est engagé, sur insistance de Azzeddine Djouadi, président de la CCI Seybouse, à prendre en charge la restauration, dans un premier temps, d’une façade témoin (80 m2), à titre gracieux, mais non sans la contribution de jeunes architectes nationaux qui seront assistés par une équipe de techniciens français hautement qualifiés.

A été, en outre, longuement discuté un autre projet d’une grande portée, au double plan économique et urbanistique : Mise sur pied, avec le soutien d’Architectura Concept et le parrainage de Roger Santa, d’une école hôtelière d’excellence avec un encadrement issu de la prestigieuse école de Montpellier d’où sont sortis de grands noms de la gastronomie française. «Il y a des opportunités inouïes à même de permettre le développement de partenariats algéro-français dans le domaine du tourisme. D’ailleurs, je ne comprends pas pourquoi la France était la grande absente lors de la première édition du salon du tourisme d’Annaba qui s’est tenu en mars dernier. En tout cas, en ce qui me concerne, je m’engage à apporter toute mon aide pour que ce projet puisse aboutir. Nous cherchons à établir de manière concrète des partenariats d’exception avec nos amis algériens», insistait le consul général de France à Annaba.



Opportunités

Autre partenariat que les représentants des deux CCI souhaiteraient voir se sceller, le transport maritime. «L’ouverture d’une ligne maritime pour le transport voyageurs et marchandises entre le port d’Annaba et celui de Sète (sud de la France), l’un des plus grands ports commerciaux de l’hexagone. Dans la région occitane (13 départements) qui s’étire sur presque le tiers de tout le territoire français, faut-il le souligner, vit une très grande communauté algérienne dont plus du tiers est originaire de l’Est du pays.

D’ailleurs, à notre retour, un dossier s’y rapportant devrait être soumis à Jean-Claude Gayssot, ancien ministre des Transports et actuel président de l’EPR Port de Sète-Frontignan, pour étudier la possibilité d’une coopération avec ses homologues d’Annaba qui seront officiellement saisis à cette fin, ont fait savoir les hôtes de la CCI de l’Hérault. Toujours au sujet du maritime, M. Aliane a tenu à rappeler que «de 1994 jusqu’au début des années 2000, le port de Sète était relié au port d’Oran. Cette ligne maritime, pourtant très rentable, aussi bien en termes de fret de marchandises que de transport de voyageurs, avait été supprimée pour des raisons, à ce jour inexpliquées. Entre-temps, nos voisins marocains et tunisiens se sont imposés sur les deux marchés où leurs parts ne cessent de gagner en dimension et en nature».



Passage à l’acte

Dans le domaine du transport aérien, outre leur appel à l’ouverture, plus qu’impérative, d’une ligne entre la ville de Montpellier ou Béziers et Annaba, les représentants de la CCI de l’Hérault ont mis l’accent sur les opportunités d’affaires indéniables pour les opérateurs économiques des deux côtés dans l’industrie et la sous-traitance aéronautique, vieille filière mais en plein essor dans la région occitane. Aussi, des coopérations entre l’aéroport Rabah Bitat et celui de Béziers-Cap d’Agde pourraient aisément s’établir dans le cadre de la règle 51/49, estime Khaled Haddad, DG de la CCI Seybouse. «Les potentialités dans cette filière existent de part et d’autre. Il suffit de passer à l’acte. Nous sommes là et nous nous engageons à apporter notre contribution pour que tout cela puisse aboutir à des choses concrètes», réplique, ferme mais avec diplomatie, Patrick Poinsot. Aux yeux du diplomate, la signature d’une convention de partenariat touchant à plusieurs domaines entre le port de Marseille et le Groupe Services portuaires (Serport), propriétaire des 10 entreprises portuaires nationales, devrait servir d’exemple dans ce «passage à l’acte».

Car, faut-il le souligner, c’est peu de temps après la tenue, mi-mars de l’année en cours, à l’initiative du consultat français et la CCI Seybouse, de la première édition des Rencontres professionnelles d’Annaba (RPA) sur les ports/services maritimes, que le pacte algéro-français dans le maritime a pu être scellé. Les enjeux pour les deux parties sont mutuellement de taille : La France occupe la 3e place mondiale dans les trafics conteneurisés, donc un savoir-faire incontestable dont a plus que besoin l’Algérie, ce grand partenaire commercial. Notre pays est le premier client du port de Marseille, depuis près de cinq ans, avec un trafic de marchandises, bon an mal an, de près de 11 millions de tonnes et le deuxième client, après la Chine, dans le trafic conteneurisé avec plus de 140 000 EVP/an traités.

Mieux, du port de Marseille, au moins trois navires mettent, chaque jour, le cap sur l’Algérie ; 10 sur un total de 18 services directs, étant des services conteneurs, 7 mixtes (conteneurs-remorques) et un service remorques. Dans le trafic passagers, le marché algérien est tout aussi stratégique pour le voisin du nord ; entre 200 000 à 215 000 Algériens enregistrés sur les lignes régulières Marseille-Algérie sur un volume global de 2,7 millions passagers et 9000 escales. Pour les représentants de la CCI de l’Hérault, le temps est venu de mettre le cap sur le port de Sète qui n’est pas de moindre envergure commerciale que son voisin de Marseille ? «Notre voisin de l’Ouest en sait quelque chose vu l’immense trafic marchandises et passagers dans les deux sens.

C’est grâce au port de Sète que Tunisiens et marocains ont pu pénétrer les grandes plateformes de vente en gros de produits agricoles frais d’Italie, de France (Paris et Perpignan) et de Belgique.» Notons que de grandes enseignes comme Le Quick, Inter-marchés ou H&M ont, à en croire M. Aliane, exprimé, lors de plus d’une manifestation économique tenue à la CCI de l’Hérault, leur volonté de s’implanter en Algérie. D’autres opportunités, non négligeables, sont aussi à explorer du côté algérien. «Des propriétaires d’immenses domaines classés, des brasseurs de renom comme Roger Santa dont plusieurs produits sont labellisés sous des AOC (Appellation d’origine contrôlée) frappés de noms de célébrités du monde du show-biz, à l’image de Johnny Hallyday, sont fortement intéressés par le vignoble algérien. D’autant que des niveaux de production et de rendement à l’ha record ont pu être atteints cette année pour certaines variétés», assure Semcheddine Aliane.