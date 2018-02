Des investisseurs italiens en prospection à Bouira

Réagissez

Une délégation d’investisseurs italiens s’est rendue, hier jeudi, dans la wilaya de Bouira pour prospecter les potentialités d’investissement dans la région.

«En plus du renforcement des relations entre l’Italie et l’Algérie, notre visite à Bouira a pour objectif de développer des partenariats entres nos deux régions, les Abruzzes au centre de l’Italie, et la wilaya de Bouira. Nous voulons mettre en œuvre plusieurs initiatives des entreprises italiennes qui sont intéressées par l’investissement dans cette wilaya », a déclaré Augusto Cicchinelli, président de l’association nationale des entreprises algéro-italiennes la Maison Mattei.

Ce même responsable a annoncé la venue d’une autre délégation regroupant plusieurs investisseurs italiens et activant dans divers domaines, notamment l’agriculture, l’industrie et l’innovation technologique. « Il y a beaucoup d’opportunités de partenariat à saisir. D’ici peu de temps, je suis sûr que beaucoup de projets seront concrétisés » a-t-il assuré.

De son côté, Dr Hamid Chachoua, vice P/APW Bouira et initiateur de cette rencontre, a promis aux hôtes de la wilaya, un accompagnement sur tous les niveaux pour asseoir des projets fructueux. « Notre wilaya dispose d’énormes potentialités et dans tous les domaines. Nous voulons développer plusieurs secteurs, notamment l’agroalimentaire, l’industrie et le bâtiment. Notre rôle en tant qu’APW est d’accompagner ces investisseurs en leur facilitant les démarches administratives dans le but de concrétiser leurs projets de partenariat dans de brefs délais. Lors de la prochaine rencontre, nous ciblerons chaque secteur à part », explique-t-il. Selon lui, une importante délégation d’hommes d’affaires italiens est attendue à Bouira d’ici la fin février.