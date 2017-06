Réagissez

Une enquête de haut niveau sur les mouvements des capitaux suspects ayant transité par une banque française basée en Algérie, dans le cadre des transactions commerciales à l’import et à l’export de l’ex-ArcelorMittal Algérie (AMA), aurait été ouverte en mars 2016 par des services spécialisés dans les investigations financières et fiscales (Région Annaba-Constantine), avons-nous appris de sources bien informées ayant requis l’anonymat, «vu le caractère sensible du dossier», nous disent-elles.

Cette enquête serait motivée par des suspicions de transfert illicite de capitaux vers l’étranger dont serait soupçonné d’être l’auteur l’ex-partenaire étranger avec des complicités algériennes et d’intermédiaires (porteurs ou mulets, le jargon policier) dont des hommes d’affaires turcs et libanais : «Des investigations ont été engagées début mars 2016, ciblant certaines transactions financières et commerciales effectuées par l’ex-associé», assurent les mêmes sources. Aussi, les limiers de la lutte contre la fraude financière auraient passé, toujours selon nos sources, au peigne fin les transactions commerciales et financières effectuées par voie maritime et aérienne par la défunte AMA.

Une longue halte, particulièrement marquée sur la période ayant précédé la cession aux Algériens de la majorité du capital -début octobre 2013- et succédé à l’ouverture une année plus tard -fin novembre 2014- par la BEA de deux lignes de crédits (600 millions $) destinées au financement d’une grande partie du plan de réhabilitation /modernisation du complexe sidérurgique El Hadjar (720 M $) auquel plan devaient initialement contribuer, à hauteur de 120 millions $, les deux partenaires.

Si du côté des officiels, c’est le black-out, nos maintes tentatives d’obtenir la moindre déclaration s’avèreront infructueuses, à Sider El Hadjar. Maâmar Habache, PCA de Sider El Hadjar, était, en revanche, formel : « Je ne peux me prononcer au sujet de l’enquête sécuritaire visant le l’ex-partenaire étranger dont vous parlez, car je n’en ai aucune idée.

Je ne sais même pas si elle existe, cela me dépasse. Par contre, je peux vous garantir que l’argent, chaque centime dépensé, est justifié pour chaque installation réhabilitée dans le cadre du plan de rénovation de l’usine», nous a-t-il dit lorsqu’il nous faisait visiter les installations fraîchement «réhabilitées». Quoi qu’il en soit, le train de vie d’El Hadjar, du temps où la multinationale était aux commandes d’AMA, ne pouvait pas laisser indifférent plus d’un responsable, de près ou de loin concerné, à l’intérieur comme à l’extérieur du complexe.

Le quinquennat 2007-2012 fut frappant. Et pour cause : à en croire les statistiques officielles douanières relatives aux revenus à l’export, mais aussi en termes de charges à l›import, averti était celui qui parvenait à décrypter la situation économique du complexe sidérurgique au cours de ces cinq exercices. Tout aussi averti l’expert qui était en mesure de diagnostiquer la santé financière d’une entreprise pas comme les autres. Car les déséquilibres financiers étaient retentissants.

En témoignent, par exemple, les résultats de 2007 et 2008 : 5,2 milliards DA à l›import et plus de 12,4 milliards DA à l’export en 2007, contre respectivement 15,2 milliards DA et près de 7 milliards DA en 2008, année où, faut-il le rappeler, s’était déclenché la 1re crise mondiale à laquelle ne pouvait pas échapper la filière sidérurgique. Pis, elle était parmi les premières filières à être emportée par le vent de récession qui s’en était ensuivi.

Et en dépit de la reprise du marché international de l’acier en 2009, les ventes du complexe El Hadjar avaient, quant à elles, curieusement connu les pires performances. Les 15,2 DA réalisés en 2008 chuteront de plus de 6 milliards DA. Autre anomalie, la même année, l’on y avait dépensé beaucoup plus d’argent qu’on en avait gagné : des importations avoisinant 6 milliards DA (5,98) pour à peine 1 milliard DA à l›export.

L’année d’après (2010), un déséquilibre non moins curieux entre les revenus et les charges enregistré : 3,3 milliards DA tirés des exportations de produits plats et près de 4,5 milliards de dinars de déboursés. Interpréter économiquement et donner une lecture comptable exacte à tous ces chiffres, est ce dont se disait être incapable Noureddine Haddadou, à l’époque directeur régional des Douanes de Annaba. «Sincèrement, à ce jour, je n’arrive pas à comprendre le cas ArcelorMittal.

Un cas pour le moins étrange. De grands écarts dans les importations d’une année à l’autre. Idem pour les exportations», reconnaissait-il. Mieux, alors qu’elle se plaignait constamment de difficultés financières, de surendettement ainsi que ainsi que de la menace de dépôt de bilan qu’elle encourait, AMA était, paradoxalement, parvenue à s’acquitter d’une bonne partie de sa dette extérieure, autrement dit l’argent qu’elle devait à la société mère. Seraient-ce toutes ces anomalies qui auraient mis la puce à l’oreille des services de sécurité ?