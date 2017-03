Réagissez

Cette réunion de concertation aura surtout servi à mettre en avant les réalisations économiques de l’Exécutif.

Faciliter l’investissement et le partenariat, dynamiser le dispositif de gestion du foncier agricole, renforcer les modes de financement alternatifs de l’économie, réduire les importations et développer une base industrielle et productive nationale. Telles sont, en substance, les principales recommandations émises à l’issue des travaux de la 20e rencontre tripartite, qui s’est tenue hier à l’hôtel Sheraton de Annaba.

Regroupant, comme à l'accoutumée, membres du gouvernement, centrale syndicale et organisations patronales, cette réunion de concertation, consacrée à l'évaluation du nouveau modèle de croissance adopté en juillet dernier par le Conseil des ministres

Une tripartite aux relents de campagne électorale, où les négociations et les mesures concrètes ont clairement laissé place aux satisfecits et aux discours pompeux, le patronat et l’UGTA affichant à nouveau leur totale adhésion à l’égard de la politique économique en vigueur et des orientations édictées par les pouvoirs publics en vue de faire face à la crise pétrolière et de diversifier l’économie nationale.

Tout en insistant sur la nécessité de «rester vigilant sur le plan budgétaire», le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, n’a ainsi pas manqué de mettre en avant «les efforts importants de l’Etat pour soutenir la croissance et honorer les engagements sociaux», en œuvrant, a-t-il dit, sur trois fronts, à savoir la maîtrise de la dépense publique, le soutien à l’investissement productif et, enfin, la réduction des importations. Selon lui, cette politique de rationalisation de la dépense a permis notamment de faire passer la facture d’importation de 66,6 milliards de dollars en 2014 à 35 milliards en 2016.

«Nous visons pour l’année en cours une réduction supplémentaire de 5 autres milliards de dollars», a-t-il encore avancé, tout en insistant sur le fait que l’Etat n’envisage pas d’interdire une quelconque importation, mais juste d’en réduire les volumes et les montants, en luttant en même temps contre les pratiques de fraude et de surfacturation.

Dans ce même ordre d’idées, le Premier ministre a tenu à expliquer que les réformes de plusieurs textes législatifs, relatifs notamment aux douanes, aux pratiques commerciales, à l’investissement et aux procédures pénales, «permettent l’obtention d’excellents résultats», avec le traitement au cours de ces trois dernières années de près de 5500 affaires liées à la corruption, l’évasion fiscale, l’infraction douanière et les mouvements illicites de capitaux.

Sur sa lancée, le Premier ministre a également tenu à souligner que les réserves officielles de changes se sont stabilisées à plus de 112 milliards de dollars, tandis que le niveau de liquidité dans les banques a atteint plus de 1000 milliards de dinars à janvier dernier, «contrairement aux présages alarmants de certains», a-t-il fustigé. Et d’anticiper, dans le même contexte, une baisse du matelas de devises du pays à quelque 96 milliards de dollars vers le mois de juillet prochain, avant de reprendre à nouveau une courbe ascendante, selon ses prévisions.

De même, a encore soutenu Abdelmalek Sellal, la progression de 10% du produit de la fiscalité ordinaire, obtenue entre 2015 et 2016, «n’est sûrement pas le fait des prélèvements sur les salaires, mais bien sur les activités et les projets économiques qui sont entrés en phase d’exploitation». Un discours vantant la politique économique en place, des partenaires acquis à la cause du gouvernement et une rencontre, qui n’aura servi au final qu’à réitérer les intentions des uns et des autres à œuvrer à sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Tel aura été en définitive le seul fait saillant à retenir de cette 20e réunion entre le gouvernement et ses partenaires social et patronaux.