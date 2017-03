Des hausses sensibles depuis janvier 2017

Réagissez

Les Algériens ont commencé l’année 2017 avec une flambée quasi générale des prix des produits alimentaires.

Selon le dernier relevé chiffré du ministère du Commerce, rapporté hier par l’APS, les prix au détail de la majorité des produits alimentaires ont connu une hausse en janvier dernier, par rapport au même mois de 2016, avec des augmentations fortement ressenties sur les prix des produits de large consommation, comme la tomate fraîche, les pois chiches, l’ail, la pomme de terre et les œufs.

Ainsi, le prix de la tomate fraîche a augmenté de 105,1% en janvier dernier par rapport à l’an passé, (la plus forte hausse annuelle), de 37,6% pour l’ail importé, de 25,5% pour la pomme de terre et de 6% pour l’ail local sec. L’envolée des prix a été également constatée pour les légumes secs, notamment les pois chiches (+62,4%), les haricots secs (+11,7%) et les lentilles (+5,3%). Il faut rappeler à ce propos que ces augmentations commençaient déjà à se faire sentir dès le troisième trimestre de 2016 et se sont accentuées au fil des jours.

Le ministère du Commerce n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner, en les estimant à plus de 40% par rapport à 2015. Les derniers chiffres de l’Office national des statistiques (ONS) sont venus confirmer cette hausse en l’évaluant à 8,53% pour les produits agricoles frais.

Tout en rassurant sur la disponibilité des produits, le ministère de l’Agriculture met en cause le problème de distribution et annonce une production agricole appréciable en termes de volume. «C’est une très bonne année, mais il y a un travail à faire dans le système de distribution.

Un problème qui nous dépasse», avait indiqué, il y a quelques jours, Cherif Omari, conseiller du ministre. Pour l’Association nationale des commerçants et des artisans (ANCA), l’augmentation d’autres taxes et la dépréciation de la monnaie algérienne ont entraîné systématiquement un relèvement des prix. «La TVA n’est pas la seule cause.

L’augmentation du coût du transport des marchandises par le biais d’une réévaluation du prix des carburants influe aussi sur le prix des produits», explique-t-on. La spéculation, l’activité commerciale informelle et la multiplication des commerçants intermédiaires sont également mises en cause dans ces hausses, souvent injustifiées, des prix des produits alimentaires.

«Beaucoup d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur, autant en agriculture qu’en industrie, tant pour la production locale que pour les importations, prennent des marges non proportionnelles aux services rendus, ce qui implique nécessairement des hausses considérables sur les prix au détail», expliquent des experts, précisant que les dysfonctionnements du marché et notamment dans celui des produits agricoles frais caractérisé par une traçabilité limitée des transactions, ainsi que sa faible régulation ne peuvent que générer des hausses incontrôlables des prix.