L’accord de l’Opep, conclu la semaine passée, sur une réduction programmée de la production pétrolière, continue de susciter l’intérêt des analystes qui n’ont pas hésité à projeter leurs prévisions à long terme, en affirmant majoritairement que les prix de l’or noir connaîtront désormais une hausse continue sur les marchés internationaux.

Pour les économistes de Sberbank, la plus grande banque de Russie, le baril de pétrole coûtera, en 2017, environ 50 dollars et entre 59 et 65 dollars en 2018-2021. La banque estime qu’en 2023, le prix du pétrole dépassera la barre des 100 dollars et atteindra 109 dollars le baril en 2024, voire 138 en 2025.

De son côté, la banque Scotia pense que si tous les engagements de l’accord de l’Opep étaient tenus, l’offre d’hydrocarbures serait nettement déficitaire, avec une incidence sur les prix qui vont augmenter «pour frôler les 55 dollars le baril d’ici la fin de l’année, et ensuite osciller entre 55 dollars et 60 dollars le baril, si les intervenants respectent le pacte». La Banque souligne toutefois que «le pacte, fragile, pourrait vite s’effondrer si les intervenants trichent massivement. Toujours est-il qu’il s’agit d’une avancée pour l’OPEP, après de nombreux et vains efforts de maîtrise du marché depuis la fin de 2014». Moins optimiste qu’auparavant, la Banque de France indique que l’économie française «ne devrait plus bénéficier pleinement des effets positifs de la baisse du prix du pétrole, à l’origine de gains importants en termes de pouvoir d’achat pour les ménages ces deux dernières années».

L’institution financière constate, en effet, que depuis le premier trimestre 2016, «le prix du pétrole a rebondi et il devrait continuer à se redresser progressivement jusqu’en 2019», prévoyant par la même «une décélération de la demande intérieure», après un pic en 2016.

Le chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis, Patrick Artus, affirme, lui aussi, que «la voie d’équilibre du marché semble enfin atteinte». Et d’expliquer que cette année, «400 milliards de dollars devraient être investis dans les gisements, alors qu’il faudrait 600 milliards, ce qui devrait soutenir les prix à la hausse.

Car sans même parler de nouveaux gisements, sans investissement dans le parc actuel, la production baisse de 5% par an». Pour lui, la hausse des cours «devrait se poursuivre, ce qui sera logiquement bénéfique pour les pays exportateurs mais pas les importateurs». En revanche, cette remontée des prix du pétrole aura plutôt un effet négatif en Europe. «La zone euro a gagné 400 milliards de dollars par an grâce à la baisse du prix du pétrole ces dernières années, soit 3 points de PIB. Il s’agissait d’un soutien indirect de l’économie, même s’il y a eu beaucoup d’épargne. Cette hausse du pétrole devrait donc mécaniquement amputer la croissance à venir», conclut l’économiste.