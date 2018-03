Des alliés de l’OPEP favorables à une prolongation de l’accord au-delà de 2018

Réagissez

Les pays exportateurs de pétrole alliés de l’OPEP et signataires de l’accord de réduction de l’offre pétrolière sur le marché penchent de plus en plus vers une prolongation des délais de l’accord au-delà de l’année 2018.

Alors que des pays de l’OPEP se sont déjà prononcés pour un accord de long terme, des pays alliés non OPEP commencent à adhérer à une prolongation de l’accord jusqu’en 2019. C’est ce qu’a révélé, hier, le ministre irakien du Pétrole, Jabbar Al Luaibi, en annonçant que «certains producteurs de l’OPEP et d’autres pays participant à des réductions de la production mondiale ont suggéré d’étendre l’accord au-delà de 2018, et jusqu’au milieu de l’année prochaine», rapporte l’agence Bloomberg. Cette annonce vient conforter les aspirations de l’OPEP à la veille d’une importante réunion en avril prochain, devant mettre sur la table des discussions l’avenir de l’accord entré en application depuis janvier 2017 et dont l’expiration est prévue à la fin 2018. Certains suggèrent de prolonger l’accord de trois mois, d’autres seraient favorables à une extension de six mois.

Le respect quasi «religieux» de l’accord de coupes de pétrole a permis aux cours de se maintenir à un seuil acceptable pour les pays exportateurs qui craignaient une surabondance de l’offre américaine sur un marché de plus en plus sensible à la croissance maintenue du niveau des stocks américains. Ces derniers ont injecté pas moins de 5,32 millions de barils supplémentaires sur le marché la semaine dernière. Le duel entre les coupes de production OPEP-non-OPEP et l’augmentation de la production américaine continue de se jouer du barème des prix du pétrole. Dans leurs prévisions, l’OPEP et l’AIE s’attendent à une élimination de l’excédent de stocks cette année grâce aux réductions de production. Le ministre russe de l’Energie, Alexander Novak, a déclaré, pour sa part, que si «le marché du pétrole exigeait que l’accord soit prolongé jusqu’en 2019, la Russie serait d’accord avec cela».