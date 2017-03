Des actions de rabotage proposées

Réagissez

Plusieurs produits superflus importés à coups de milliards...

Les quotas et les restrictions bancaires font office d’instruments de base dans la lutte contre l’envolée de la facture des importations.

Maîtrise des dépenses, renoncement graduel aux subventions et assainissement du commerce extérieur, au fil des jours, l’Exécutif apporte quelques précisions sur sa nouvelle orthodoxie budgétaire concoctée au gré de la conjoncture. Au front de la lutte contre les importations dites «superflues», les restrictions administratives et bancaires font l’essentiel des mesures proposées pour faire baisser la fièvre.

Elles se sont chiffrées à plus de huit milliards de dollars en 2016, selon le directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce. Invité hier dans les studios d’Ennahar TV, Benhazil Abderrahmane a lancé un gros pavé dans la mare, évaluant à plus de 8 milliards de dollars les importations inutiles au terme de l’exercice écoulé.

Certains chiffres donnent le tournis : l’Algérie a importé de la porcelaine pour 331 millions de dollars, des appareils électroménagers pour plus d’un milliard de dollars, 40 millions d’importations de confiseries, 28 millions de dollars injectés dans les jus de fruits, 9 millions dans les confitures, marmelades et gelées et pas moins de 44 millions de dollars dans les sauces (mayonnaise, ketchup, etc.).

Le discours du gouvernement sur la question des importations a évolué sous le coup d’une crise patente, alors que, il y a encore deux années, les responsables politiques se souciaient peu de l’envolée de la facture des importations, tant les cours du brut permettaient de financer à fonds perdus des achats à faible valeur ajoutée pour l’économie. Les règles du jeu semblent avoir changé sous l’effet de l’effondrement des recettes en devises. En plus du dispositif des licences d’importation mis en place depuis 2015, de nouvelles actions de rabotage ont vu le jour à l’effet de ramener la facture des importations à des niveaux soutenables.

Le Premier ministre précisait, la semaine dernière depuis Annaba, où il réunissait les partenaires sociaux autour d’une tripartite, que le plafond autorisé pour l’année en cours est de 30 milliards de dollars. Une rallonge de 5 milliards de dollars serait autorisée, pour peu qu’ils servent à prévenir des pénuries qui seront à coup sûr de conséquences néfastes sur les catégories sociales.

Dans la mallette à outils de l’Exécutif, le dispositif des licences, les quotas et les restrictions bancaires font office d’instruments de base dans cette lutte contre l’envolée de la facture des importations. Selon une source du ministère du Commerce, le dispositif des quotas à l’importation serait élargi à une cinquantaine de biens et consommables.

Pour tout le reste, le gouvernement ne modifie pas sa conduite initiale ; en plus du dispositif des licences, l’outil monétaire et la restriction d’accès à la devise au niveau des banques en sont l’arsenal de lutte contre la hausse effrénée de la facture des importations. Pour déminer le terrain et voir jusqu’où il est possible d’aller sans provoquer de couacs, le gouvernement a chargé un groupe composé essentiellement des ministères des Finances et du Commerce, de l’administration douanière, la Banque d’Algérie… de décortiquer la structure des importations, d’identifier des niches de gaspillage et de cibler les économies possibles.

Sur ce chapitre, le gouvernement fait montre d’une fermeté sans précédent malgré les mises en garde contre d’éventuels effets pervers : pénurie, inflation et défiance des partenaires commerciaux de l’Algérie. Mathématiquement en tout cas, il n’est plus soutenable que le pays continue à brûler les chandelles par les deux bouts, à l’heure où la fonte de ses recettes et réserves en devises ne fait que s’accélérer.

Il fut un temps où le baril de pétrole pouvait promettre monts et merveilles, où il arrosait des lobbies et soutenait la gabegie de l’Etat. Ces deux dernières années, la rentabilité du baril de pétrole est remise en doute. Et la ligne a changé du côté du gouvernement. Assumant clairement ce virage, le Premier ministre a donné le ‘‘la’’ la semaine dernière, faisant comprendre en termes clairs que les facilités de caisse permises un temps sont révolues. Tant mieux si cela peut donner enfin de la cohérence à la politique budgétaire du gouvernement.