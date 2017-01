Réagissez

Quel salaire pour quelles dépenses ? Une question qui s’impose en cette période où la capacité des ménages à faire face à la hausse des prix des biens et services fait débat.

«Il y a aussi les soins qui coûtent cher. Les examens de radiodiagnostic sont à des prix prohibitifs et ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale», enchaînera-t-il, comme pour illustrer la lourdeur des charges et l’insignifiance des salaires actuels. La solution réside pour le représentant du Snapap dans la production de la richesse et de sa redistribution équitable.

Mais dans le cas où l’un des deux est inactif ou occupe un emploi précaire, la situation est difficile à gérer face à l’érosion galopante du pouvoir d’achat. «Pour un couple avec 2 enfants, il lui faut au minimum 60 000 DA avec la hausse des prix. Imaginez un employé qui touche 30 000 DA : comment peut-il payer un loyer de 20 000 DA ? Peut-il subvenir aux besoins de sa petite famille avec ce salaire dérisoire, quand on sait que le kilo de lentilles atteint les 220 DA et que les pois chiches sont cédés à 250 DA au minimum, puisque ce sont des sachets de 800 grammes qu’on nous vend ?»

Selon la même source, le salaire net moyen en 2015 était de l’ordre de 39 200 DA. Il était de 54 700 DA dans le secteur public et de 32 100 DA dans le secteur privé. Des montants bien loin des dépenses des ménages de 2011. Pour une famille dont les deux parents travaillent, la compensation ou la complémentarité est possible.

En 2011, l’enquête de l’Office national des statistiques sur les dépenses des ménages avait évalué la dépense d’une famille de petite taille (1 à 2 personnes) à 40 795 DA contre 78 101 DA chez les ménages de grande taille (plus de neuf personnes) avec 40% des dépenses dédiées au volet alimentaire (sachant que plus de 80% de la population sont issus de ménages dont la taille dépasse 4 personnes).

Rappel de quelques textes sur les prix réglementés

- Lait pasteurisé conditionné en sachets (1L) : Décret exécutif n° 01-05 du 12/02/2001, portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet.

- Blé dur : Décret exécutif n° 07-402 du 25/12/2007 fixant les prix à la production et aux différents stades de la distribution des semoules de blé dur.

- Farine panifiable : Décret exécutif n°96-132 du 13/04/1996, portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des farines et des pains.

- Prix du gaz butane : Décret exécutif n° 10-21 du 12/01/ 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-391 du 12 /12/ 2007 fixant les modalités et les procédures pour la détermination du prix de vente, non comprises les taxes du gaz sur le marché national.