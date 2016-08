Réagissez

Les opérations de fabrication des mortiers spéciaux destinés à la construction ont commencé avec succès samedi dernier, annonce dans un communiqué l’entreprise Ciments et mortiers d’Algérie (CMA).

L’usine, d’une capacité de 100 KT/an, a été réalisée en 12 mois, avec une performance «santé et sécurité de 0 accident», ajoute le communiqué. L’entreprise, qui a coûté un investissement de plus de 600 millions de dinars, permet la création de 25 emplois qualifiés. La nouvelle unité de production vient ainsi «compléter efficacement le dispositif industriel de fabrication des matériaux de construction, et ce, conformément à la politique du gouvernement visant à encourager l’augmentation des capacités de fabrication nationales afin de réduire les importations», conclut le communiqué de l’entreprise.

Rappelons que l’entreprise CMA est un partenariat industriel entre Lafarge Algérie (49%) et le groupe industriel privé Souakri (51%). Elle possède à Meftah (Alger) une unité de production de mortiers destinés à la construction d’une capacité de 100 KT par an. Le groupe industriel Souakri est spécialisé, quant à lui, dans les matériaux de construction (briqueterie, cimenterie et mortiers spéciaux), l’agriculture, les véhicules industriels et les énergies renouvelables.