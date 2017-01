Début des travaux de construction de l’usine

Réagissez

Hier à Meftah, lors de la cérémonie de la pose...

Après la signature d’un pacte d’actionnaires, l’été dernier à Lyon (France), pour la création d’une entreprise commune, les groupes BSF Souakri et Renault Trucks ont procédé à la pose de la première pierre, inaugurant les travaux de l’usine d’assemblage de camions des marques du groupe Volvo.

Outre Abdenour Souakri (président du conseil d’administration de Soprovi), Bruno Blin (président de Renault Trucks SAS) et Jan Gurander, (vice-président et directeur financier du groupe Volvo), la cérémonie s’est déroulée en présence du wali de Blida, de Bernard Emié (ambassadeur de France en Algérie) et de Marie-Claire Sward Capra (ambassadrice de Suède en Algérie).

Située à Meftah, dans la wilaya de Blida, cette usine de montage des camions Renault et Volvo entrera en activité vers la fin de l’année avec la production d’une cinquantaine de véhicules, selon M. Souakri. «C’est toujours un moment fort et une prise de risque, mais une preuve de confiance pour l’avenir avec ce projet de qualité», déclare le président du conseil d’administration de Soprovi. Et de souligner : «Ce projet représente un investissement important ainsi qu’un transfert de compétences et de savoir-faire qui contribueront au développement d’un outil industriel compétitif en Algérie.»

Pour le directeur général de Renault Trucks Algérie, Georges Haidar, «ce partenariat permettra un transfert de savoir-faire technologique entre l’Europe et l’Algérie». M. Haidar, qui s’est dit «heureux» de contribuer à la concrétisation d’une usine Volvo en Algérie, est «fier de travailler avec le groupe (Souakri, ndlr) pour développer le tissu industriel dans ce pays».

«Nous sommes ici pour écrire les nouvelles pages de l’histoire», a indiqué, de son côté, le président de Renault Trucks SAS, Bruno Blin, après avoir dressé un bref rappel historique sur la présence de la marque en Algérie, citant notamment GLR et Berliet. «C’est la priorité que nous envisageons dans un cadre équilibré à très long terme pour permettre à nos marques (Volvo et Renault) de reprendre la place qui leur revient», promet-il. Pour sa part, Bernard Emié, ambassadeur de France en Algérie, s’est dit «frappé par l’ambition de votre projet et de la rapidité de son exécution».

Le diplomate dit espérer que «d’autres projets du même type voient le jour en Algérie». Son autre souhait : «S’installer dans la durée pour créer de la valeur ajoutée et de la formation pour les Algériens.» Pour l’ambassadrice de Suède en Algérie, Mme Sward Capra, «si en réalité il y a des opportunités que cet investissement engendrera un rendement financier, il y a aussi la création d’emplois et de richesses».

Cela dit, l’usine Soprovi sera implantée à Meftah sur un site de près de 24 000 m2. Elle sera réalisée en deux phases qui permettront d’assembler 1000 véhicules en 2018 avant d’atteindre 2000 unités en 2019, avec une capacité de production adaptable au marché algérien.

Cette usine intégrera les meilleurs standards de fabrication du groupe Volvo et sera dédiée principalement à l’assemblage des gammes Renault Trucks C et K et des camions de la gamme Volvo Trucks FH et FM.

Soprovi permettra la création de près de 500 emplois, dont 200 directs, et sera structurée de manière à répondre aux impératifs du marché algérien à l’environnement concurrentiel. Les futurs employés de l’usine seront formés aux technologies du groupe Volvo en Suède.