Réagissez

Mettant à profit une journée de solidarité, les étudiants de première année de l’Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA), domiciliée aux Pins Maritimes (sur la route menant à Bordj El Kiffan), ont invité les jeunes orphelins (âgés de 4 à 15 ans) de l’association Kafil El Yatim de Dély Ibrahim (Alger) à des actions d’animation de proximité.

En marge de leur cursus pédagogique, les élèves de l’ESAA se sont constitués en groupes d’une quinzaine d’étudiants (la promotion 2016/2017 en compte 120) à qui incombe, de façon ponctuelle, d’organiser qui des journées culturelles (projet associatif, présentation d’un pays proche, ses us et coutumes par exemple), qui des tournois sportifs (dont l’argent collecté auprès des sponsors est reversé à des associations), qui des actions caritatives et de solidarité, comme cela a été le cas précisément samedi dernier.

Ces opérations ont la double vocation pour les invités de s’imprégner de la connaissance et de la représentation d’une structure de l’enseignement supérieur et d’adhérer à différentes activités proposées par les hôtes. Ensuite, côté étudiants invitant de découvrir cette propension à se nourrir de la proximité de la frange des inadaptés sociaux, d’être solidaires avec ceux dont la vie est rendue ardue à cause de leur mobilité réduite, ou simplement au plan affectif comme ça a été le cas à l’occasion de cette louable initiative.

Les jeunes convives ont donc été encadrés et entourés chaleureusement par l’équipe de l’ESAA, qui leur a prodigué une série d’activités intéressantes. Des étudiants de l’Institut des beaux-arts d’Alger ont tenu à être présents à titre de bénévoles et les ont initiés au dessin, à la peinture et à la caricature. Sans doute y prendront-ils goût et certains d’entre eux deviendront-ils des artistes.

Parfois, les vocations se construisent au gré d’une rencontre fortuite… Une autre équipe de volontaires issue du SEPA, une école de pharmacie, a tenu à être présente par le truchement d’activités d’animation vivement appréciées. Un membre du groupe d’animateurs de l’ESAA a tenu à nous déclarer : «Il est très utile d’organiser périodiquement ce genre d’actions. Cela permet à nos jeunes invités de faire connaissance avec le milieu estudiantin, d’apprécier une journée de détente en s’adonnant à des activités instructives.

Pour cette expérience intéressante et enrichissante, qui en appelle de nombreuses autres, je remercie au nom de notre groupe notre sponsor Merinal (laboratoire pharmaceutique), qui nous a aidés au plan logistique, et l’administration de l’ESAA, qui nous a permis d’héberger cette journée de proximité avec les enfants privés de la chaleur parentale.»