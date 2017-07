De grosses quantités abandonnées sur les champs

Réagissez

De grosses quantités de tomate industrielle ont été abandonnées sur les champs cette saison, faute de moyens de transport et de capacités de transformation suffisantes.

En effet, l’unique usine de la région, située à la sortie est de Chlef, n’a pu faire face à l’offre sans cesse croissante des fellahs de la wilaya et même des régions limitrophes, et ce, en dépit de l’extension de ses installations de production.

Ainsi, de nombreux camions chargés de ce produit attendent depuis des jours, sous un soleil de plomb, à l’extérieur et dans l’enceinte de l’usine. L’attente dure souvent jusqu’à deux jours à cause de l’afflux considérable de transporteurs de cette marchandise, venant de divers coins de la wilaya de Chlef et celle de Relizane. «Ce n’est pas la faute aux gestionnaires de l’unité de transformation qui tentent tant bien que mal de satisfaire la demande de la clientèle. Ils ont procédé à l'extension des capacités de transformation, passant à 1600 tonnes par 24 heures. Cependant, la nouvelle unité, jumelée à l’ancienne, ne peut, pour des raisons évidentes, atteindre sa capacité de croisière pour le moment», relève le président de l’association des producteurs de tomate industrielle de Chlef.

Il nous a informés qu’un émissaire mandaté par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche est sur place et suit de près l'évolution de la situation. Mais cela n’a pas changé grand-chose au calvaire que vivent les agriculteurs concernés, car la première cause de ce spectacle de désolation est, sans aucun doute, le retard accusé dans la réalisation de nouvelles unités de transformation agricole.Sinon, comment expliquer qu’une wilaya à vocation essentiellement agricole comme Chlef n’en dispose que d'une seule ?