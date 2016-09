Réagissez

Le Fonds monétaire international (FMI) a appelé, jeudi dernier, les pays du Groupe des vingt (G20) à prendre davantage de mesures énergiques et globales pour stimuler une croissance durablement plus forte et inclusive.

Les perspectives économiques mondiales demeurent en demi-teinte en raison de la faiblesse des investissements et de tendances maussades en matière de productivité, a déclaré le FMI dans une note à l’attention des dirigeants du sommet du G20 qui se tiendra à Hangzhou, en Chine, les 4 et 5 septembre.

L’absence de réformes structurelles et d’investissements publics, notamment au sein des pays membres du G20, est l’une des causes principales de la faible croissance, estime le FMI. Selon l’institution financière, 2016 sera la cinquième année d’affilée où la croissance mondiale restera en deçà de la moyenne réalisée entre 1990 et 2007, soit 3,7%. Le Fonds a également souligné que l’absence d’une politique déterminée a contribué au ralentissement du commerce international et a donc eu, vraisemblablement, des effets négatifs sur la croissance.

La patronne du FMI, Mme Lagarde, a affirmé qu’associés aux montées des inégalités, la faiblesse et le recul de la croissance installent un climat politique délicat. Au cours de ces 30 dernières années, les revenus des plus riches ont grimpé dans un certain nombre de pays avancés, tandis qu’ils ont stagné pour les plus modestes. L’extension des écarts de revenus a fait naître des préoccupations relatives à la mondialisation et a rendu le climat politique encore moins favorable à la réforme, a déclaré le FMI.

Le pendule politique menace de basculer du mauvais côté de l’ouverture économique, et sans des actions politiques percutantes, le monde pourrait souffrir d’une croissance décevante pendant longtemps», a écrit Mme Lagarde dans l’article qu’elle a mis en ligne pour accompagner la note du FMI adressée aux dirigeants du G20. La faiblesse de la croissance, les fortes inégalités et l’insuffisance des progrès en matière de réformes structurelles sont quelques-uns des principaux sujets que les dirigeants du G20 aborderont lors de leur réunion à Hangzhou.

En réponse à la tendance consistant à accuser le commerce de tous les maux, le FMI appelle les pays membres du G20 à prendre des mesures visant à revitaliser le commerce et à s’assurer que les bénéfices du commerce puissent être partagés par tous. Le Fonds monétaire international a également exhorté les membres du G20 à réduire encore les coûts du commerce et à éliminer les obstacles aux échanges afin de restaurer le rôle du commerce en matière de soutien de la croissance économique.