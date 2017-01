Croissance économique en Algérie : la Banque mondiale contredit les prévisions du gouvernement

Réagissez

Le port d'Alger.

« La croissance en Algérie devrait ralentir à 2,9 % en raison d’un recul des dépenses en travaux publics et des retards dans les réformes du régime fiscal et des subventions ».

Le groupe de la Banque mondial a rendu public, hier mardi, ses prévisions concernant la croissance économique dans le monde



Pour l’Algérie, on prévoit une croissance de 2.9 % pour l’année en cours et de 2.6 % et 2.8 % pour 2018 et 2019. Des prévisions qui contredisent celles de la loi de finances qui table sur un taux de croissance de 3,9% en 2017, de 3,6% en 2018 et de 4,3% en 2019.



Après avoir été de l’ordre de 3.6 % l’année écoulée, « La croissance en Algérie devrait ralentir à 2,9 % en raison d’un recul des dépenses en travaux publics et des retards dans les réformes du régime fiscal et des subventions », explique le groupe de la BM dans son rapport.



Pour les pays voisins, la BM prévoit en Tunisie, une croissance économique de 3 % en 2017 avant de monter à 3.7 % et 4% pour 2018 et 2019. Au Maroc, la BM prévoit un taux de croissance de 4% pour l’année en cours et de 3.5 et 3.6 % durant la même période.



La croissance économique mondiale devrait atteindre 2,7 % en 2017 grâce à « la diminution des obstacles à l’activité dans les marchés émergents et les économies en développement qui sont des exportateurs de produits de base, et à une demande restant robuste dans les pays importateurs », selon la Banque mondiale.



Lire aussi : « Le nouveau modèle de croissance économique est un leurre »