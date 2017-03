Coopération algéro-canadienne : Une délégation du FCE au Canada

Réagissez

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) organisera au mois d’avril prochain une mission économique algérienne au Canada en collaboration avec le Conseil de développement Canada-Algérie (CDCA), a-t-on appris de sources concordantes.

La délégation composée d’une vingtaine d’opérateurs économiques algériens menée par Ali Haddad, le président du FCE, se déplacera à Montréal et Ottawa du 9 au 14 avril prochain.

Au programme : des journées d’études à Montréal et une participation au forum du Conseil des affaires canado-arabes (Canada Arab Business Council- CABC) qui se tiendra le 11 avril dans la capitale canadienne Ottawa.

Le vice-président du FCE, Abdelmadjid Fechkeur, qui est aussi membre fondateur du CDCA devra prendre la parole dans un atelier consacré aux enjeux de l’énergie. Yassine Bouhara, président de Tell Groupe (services financiers) et Ismael Chikhoune, président du conseil d’affaires algéro-américain interviendront aussi dans ce forum.

On notera aussi la présence des ambassadeurs du Canada et de l’Algérie, Isabelle Roy et Hocine Meghar.

Les détails du programme montréalais n’ont pas encore été dévoilés. Nos multiples tentatives d’avoir plus d’informations auprès du Conseil de développement Canada-Algérie sont restées sans suite. Les différentes demandes d’entretien d’El Watan avec son président Claude Courtemanche sont restées vaines depuis mai 2015, date de l’annonce de la création de cet organisme de droit québécois basé à Montréal.