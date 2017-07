Comparateurs de voyages : Nofalo.com tisse sa toile

Réagissez

Le jeune Raouf Yousfi au Sitev

Le marché des voyages est en pleine mutation et les nouvelles technologies représentent un véritable enjeu.

Le premier site web comparateur de voyages en Algérie nofalo.com a été mis en ligne récemment. Son fondateur, Raouf Yousfi, un jeune de 24 ans, affirme que ce nouveau service en Algérie fonctionne comme les systèmes de Trivago et de booking.com. «Il compare les dernières offres de voyages publiées par les agences touristiques algériennes et fournit, ensuite, toutes les informations nécessaires pour préparer votre voyage en toute sérénité», souligne-t-il.

Simple, gratuit, pratique et rapide, ce comparateur de voyages est la solution pour organiser des vacances et faire des économies.

Les applications mobiles permettent au consommateur d'effectuer ou de suivre sa réservation en instantanée. Dans un secteur où le consommateur est par définition en déplacement, les applications mobiles semblent essentielles pour garantir une expérience client de qualité.

Le développement des pages Facebook s’inscrit dans une logique d’interaction forte avec le consommateur, afin de favoriser le bouche- à-oreille et la dynamique positive liée à une marque. Le choix d’un hôtel ou d’un site est très fortement lié à l’expérience qu’a eue un proche ou une connaissance client sur ce site ou cet hôtel.

Le pouvoir des réseaux sociaux est donc immense, permettant un échange entre les internautes sur leurs idées voyages ou leurs «bons plans». «L’idée de ce comparateur est venue pendant mon cursus universitaire en Angleterre, en observant que tous les secteurs d’activités dans les pays développés utilisent ces procédés, qui sont des moyens de transmission d’information très simples, efficaces et rapides, permettant l’accès à l’information concernant tous les domaines.

De plus, j’ai constaté qu’en Algérie, et surtout dans le secteur touristique, nous ne disposons pas de ce genre de sites, j’ai donc décidé de le mettre en place pour résoudre ce problème majeur avec une solution très simple et adaptée au marché», confie son initiateur. Le site a réussi plus de 15 000 Likes sur Facebook et plus de 1000 visiteurs par jour. Par ailleurs, depuis quelques jours, le site internet a été renforcé par une application pour smartphones. L’utilisation du comparateur s’en trouve ainsi beaucoup plus aisée et mobile.