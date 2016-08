Réagissez

L’économie algérienne, entièrement dépendante de l’exportation des hydrocarbures, continue de subir les conséquences de l’effondrement des cours du pétrole.

En effet, les recettes des exportations pétrogazières du pays ont drastiquement chuté de plus de 32% durant les sept premiers mois de l’année 2016 par rapport à la même période l’an dernier, selon un bilan des Douanes algériennes, cité hier par l’APS.

Les revenus provenant des hydrocarbures ont baissé de 6,71 milliards de dollars, s’établissant à 14,19 milliards de dollars durant les sept premiers mois de 2016 contre 20,9 milliards à la même période de 2015. La chute des recettes pétroliers entamée depuis 2014 est d’autant plus préoccupante que les exportations de pétrole et de gaz représentent 60% du budget de l’Etat et 97% des exportations totales du pays. Globalement, les ventes algériennes à l’étranger ont aussi fortement reculé à 15,14 milliards de dollars durant les sept premiers mois de 2016 contre 22,1 milliards sur la même période de 2015 (-31,48%), soit une baisse de près de 7 milliards, selon les données des Douanes. Infimes, les exportations hors hydrocarbures, qui ont représenté 6,27% du montant global des exportations, ont reculé à 949 millions de dollars, en baisse de 20,72% par rapport aux sept premiers mois de 2015.

Les importations se sont également réduites mais à un moindre rythme par rapport aux exportations, en s’établissant à 27,07 milliards de dollars contre 31,53 milliards (-14,14%), en baisse de 4,46 milliards , a ajouté la même source. Plombé par l’effondrement des recettes liées aux hydrocarbures, le déficit commercial déjà bien élevé s’est creusé de 11,93 milliards de dollars durant les sept premiers mois de 2016, contre 9,43 milliards durant la même période de référence, soit une hausse du déficit de 26,5%. Le taux de couverture des importations par les exportations est ainsi passé à 56% contre 70% entre les deux périodes de comparaison.

D’après le même bilan, les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 37,87% pour un montant de 10,25 milliards de dollars, en baisse de 14,21%, tandis que les comptes en devises propres ont financé à hauteur de 2 millions milliards de dollars, en baisse de 88,24%. Le reste des importations a été financé par le recours à d’autres moyens de paiements à hauteur de 1,087 milliard de dollars, en hausse de 28,49%. A l’exportation, les cinq principaux clients de l’Algérie au cours des sept premiers mois de 2016 sont l’Italie, l’Espagne et le Canada. Quant aux principaux fournisseurs du pays, la Chine est en tête, suivie de la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne.