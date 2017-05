Commerce extérieur : Baisse significative du déficit

Réagissez

Le déficit commercial de l’Algérie s’est chiffré à 3,5 milliards de dollars sur les 4 premiers mois de l’année 2017, contre un déficit de 6,63 milliards sur la même période de 2016, soit une baisse de 47,2%, a indiqué, hier, le Centre national de l’informatique et des statistiques des Douanes algériennes (CNIS). Les exportations ont augmenté à 11,92 milliards de dollars entre janvier et fin avril de l’année en cours, contre 8,81 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une hausse de 35,3% correspondant à une augmentation de 3,11 milliards de dollars, précise le CNIS. Pour les importations, elles ont très légèrement diminué en s’établissant à 15,42 milliards de dollars en janvier et fin avril 2017, contre 15,44 milliards de dollars en janvier et fin avril 2016, soit un recul de 0,14%. Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 77% contre 57%. Grâce au redressement des cours pétroliers qui ont oscillé entre 50 et parfois jusqu’à 57 dollars sur la période de janvier-avril.

Les exportations des hydrocarbures, ayant représenté 94,26% du total des exportations, ont atteint 11,236 milliards de dollars, contre 8,205 milliards de dollars à la même période de 2016, en hausse de près de 37%. Quant aux exportations hors hydrocarbures (5,75% du montant global des exportations), elles ont augmenté à 685 millions de dollars, contre 606 millions de dollars, soit une hausse de 13,04%.

Pour ce qui est des importations, sur les quatre groupes des produits importés, deux ont enregistré une baisse : les biens destinés à l’outil de production et les biens de consommation non alimentaires.

Ainsi, les importations des produits alimentaires ont grimpé à 2,82 milliards de dollars contre 2,62 milliards de dollars (hausse de 7,8%), tandis que les biens d’équipement ont augmenté à 5,97 milliards de dollars, contre 5,36 milliards de dollars (+11,3%). En revanche, les importations ont chuté dans les groupes des biens destinés à l’outil de production à 4,45 milliards de dollars, contre 4,84 milliards de dollars (-8,1%) et les biens de consommation non alimentaires à 2,18 milliards de dollars, contre 2,63 milliards de dollars (-16,75%). Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 35,8% pour un montant de 5,52 milliards de dollars (-5,52%).

Les cinq premiers clients de l’Algérie au cours des quatre premiers mois 2017 ont été l’Italie avec 2,14 milliards de dollars d’exportations algériennes (18,01% des exportations globales algériennes), suivie de l’Espagne avec 1,43 milliard de dollars (12,02%), de la France avec 1,29 milliard de dollars (10,89%), des Etats-Unis avec 958 millions de dollars (8,04%), et des Pays-Bas avec 753 millions de dollars (6,32%).

La Chine est restée en tête des fournisseurs, avec 3,15 milliards de dollars d’importations algériennes (20,47% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 1,31 milliard de dollars (8,5%), de l’Italie avec 1,08 milliard de dollars (7,02%), de l’Allemagne avec 1,01 milliard de dollars (6,6%) et de l’Espagne avec 954 millions de dollars (6,2%).