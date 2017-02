Commerce extérieur : Baisse du déficit en janvier

Réagissez

Le déficit commercial de l’Algérie a atteint 585 millions de dollars en janvier 2017, contre un déficit de 1,82 milliard de dollars en janvier 2016, soit une baisse de 1,24 milliard de dollars (-68%), ont annoncé, hier, les Douanes, citées par l’agence APS.

En janvier 2017, les exportations ont augmenté à 3,3 milliards de dollars contre 2,05 milliards en janvier de l’année 2016, soit une augmentation de 1,25 milliard de dollars (+60,74%), a souligné le Centre national de l’informatique et des statistiques des Douanes (Cnis). Les importations, quant à elles, se sont stabilisées en s’établissant à 3,89 milliards de dollars en janvier 2017 contre 3,88 milliards au même mois de l’année écoulée, soit une hausse de 0,31%.

Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 85% en janvier 2017, contre 53% à la même période de l’année précédente. Portées par le raffermissement des prix du pétrole qui ont dépassé les 55 dollars en janvier, les exportations des hydrocarbures, ayant représenté 94,11% du total des exportations, ont atteint 3,11 milliards de dollars contre 1,97 milliard à la même période de 2016, en hausse de 1,14 milliard de dollars (+58%), a ajouté la même source. Infimes, les exportations hors hydrocarbures (5,89% du montant global des exportations) ont augmenté à 195 millions de dollars contre 88 millions (+121,6%).

Les exportations hors hydrocarbures sont composées des demi-produits avec 167 millions de dollars (contre 64 millions) ; des biens alimentaires avec 22 millions de dollars (contre 17 millions) ; des produits bruts avec 2 millions de dollars (contre 4 millions) ; des biens d’équipements industriels avec 3 millions de dollars (contre 2 millions) et des biens de consommation non alimentaires avec 1 million de dollars. S’agissant des importations, sur les sept groupes des produits importés, deux ont enregistré une baisse en janvier : les biens de consommation non alimentaires et les demi-produits.

Les importations des produits alimentaires ont ainsi augmenté à 736 millions de dollars (contre 629 millions), les biens d’équipements industriels à 1,51 milliard de dollars (contre 1,35 milliard), les biens d’équipements agricoles à 50 millions de dollars (contre 39 millions), les produits bruts à 150 millions de dollars (contre 144 millions), selon le bilan du CNIS. Par contre, les demi-produits ont chuté à 879 millions de dollars (contre 1,02 milliard) et les biens de consommation non alimentaires à 464 millions de dollars (contre 608 millions).

Sur les 3,89 milliards de dollars d’importations enregistrées, un montant de 2,27 milliards a été payé par cash (58,3% des importations), soit une hausse de 4,4% des règlements par cash par rapport à la même période de 2016. Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 38,3% pour un montant de 1,49 milliard de dollars (hausse de 1,1%), tandis que les comptes en devises propres n’ont financé aucune importation. Le reste des importations a été financé par le recours à d’autres moyens de paiement à hauteur de 131 millions de dollars (en baisse de près de 43%).

Au cours du mois de janvier 2017, les cinq premiers clients de l’Algérie ont été l’Italie avec 587 millions de dollars d’exportations algériennes (17,74% des exportations globales algériennes), suivie de l’Espagne avec 468 millions de dollars (14,15%), des Etats-Unis avec 421 millions de dollars (12,73%), de la France avec 377 millions de dollars (11,4%) et de la Turquie avec 250 millions de dollars (7,56%).

Quant aux principaux fournisseurs de l’Algérie, la Chine est restée en tête avec 838 millions de dollars d’importations algériennes (21,53% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 348 millions de dollars (8,94%), de l’Italie avec 314 millions de dollars (8,07%), de l’Allemagne avec 284 millions de dollars (7,3%) et de l’Espagne avec 260 millions de dollars (6,7%).