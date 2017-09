Commerce en ligne : Jumia Algérie en forte progression

Jumia Algérie enregistre 1,5 million de visiteurs par mois.

Les Algériens sont de plus en plus nombreux à recourir aux sites du commerce en ligne, pour acheter divers produits et se faire livrer à domicile. Les chiffres du site de vente en ligne Jumia.dz, lancé en 2014, donnent un aperçu sur ce marché « en pleine croissance », malgré l’absence du paiement électronique en Algérie.

Jumia Algérie enregistre actuellement 1,5 million de visiteurs par mois, soit une croissance de 50 % par rapport à 2016. Le nombre d’opérations d’achat effectuées à travers la plateforme de Jumia.dz suit également une courbe ascendante. Le site enregistre quotidiennement entre 500 et 1000 commandes. En 2016, on dénombrait entre 300 et 500 opérations d’achat par jour. « Nous constatons un grand engouement pour notre activité », déclare à Elwatan.com, Mme Meriam Toumi, directrice de marketing de la filiale algérienne du groupe Jumia, présent dans plusieurs pays africains. Le site offre à ses potentiels clients une panoplie de produits (électronique, cosmétique, habillement, meubles…). De l’achat en ligne à la livraison, l’opération prend de 3 à 5 jours, au niveau d’Alger. Dans les autres régions, l’opération peut durer jusqu’à 10 jours. Jumia, qui arbore sur son site le titre de « N° 1 en Algérie », ne semble pas inquiété par la concurrence. « Il est vrai que des sites de vente en ligne sont en train de voir le jour, mais Jumia est le 1er site e-commerce lancé en Algérie (2014). Nous avons bâti une expertise et une certaine maitrise en ce qui concerne les partenaires et les marques. D’un point de vue logistique, il faut savoir que Jumia est présent dans 43 wilayas à travers le pays ». Pour élargir son offre, la jeune entreprise est en train de mener des négociations avec des producteurs nationaux, dont Condor et Brandt. Le retard qu’accuse le pays en matière de développement du payement électronique « ne pénalise pas » Jumia qui mise, pour l’instant, sur le fait que les Algériens font davantage confiance au paiement en espèces, une fois le produit livré. « Nous favorisons le paiement cash à la livraison des produits. C’est un modèle qui nous a beaucoup réussis au niveau africain. Demain, après le lancement de l’e-paiement, nous offrirons les deux formules de paiement. Notre client aura le choix de payer cash à la livraison ou de payer en ligne », indique la responsable du marketing de Jumia Algérie. Selon eMarketer, spécialisé dans les études de marché, la valeur des ventes en ligne, effectuées à travers le monde en 2016, est estimée 1900 milliards de dollars, dont 900 milliards en Chine.

Farouk Djouadi