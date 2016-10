Réagissez

Aussi bien en matière de paiement électronique que de commerce en ligne l’Algérie est en retard par rapport aux autres pays du continent africain.

Selon des données la Banque mondiale (2014), 11% des Algériens de plus de 15 ans utilisent une carte bancaire pour effectuer des paiements et moins de 6% ont utilisé l’internet pour payer des factures ou faire des achats (voir graphe).

La Tunisie ne fait pas mieux, l’Egypte est en deçà, mais les Emirats arabes unis sont loin devant. Le Maroc avec un nombre de détenteurs de cartes bancaires inférieur à celui de l’Algérie (10,9 millions) comptabilise 2,4 milliards de dollars transactions de commerce électronique et plus de 900 000 acheteurs en ligne. La Tunisie où l’on compte seulement 2,7 millions de cartes bancaires, les transactions de paiement en ligne était de 640 000 en 2013 avec 96 000 e-acheteurs, selon les données d’une étude révélée par l’Institut pour la prospective économique du monde Méditerranée en 2015.

Globalement, c’est toute la région MENA (Moyen-Orient Afrique du Nord) qui est en retard par rapport au reste du monde. Un rapport de la Cnuced avait révélé en 2015 que la région comptait seulement 93,6 millions d’acheteurs en ligne en 2015, soit 7,1 % de la population de +15 ans, c’est-à-dire, deux fois moins que la moyenne mondiale. Un mal pour un bien, car c’est ce retard qui fait que la région présente la plus forte perspective de croissance qui serait de 82% prévue entre 2013 et 2018, contre 50% pour la croissance mondiale. Une perspective colossale dans un marché en expansion qui devrait atteindre 2357 trillions USD dans le monde en 2017 dans son chapitre B2C (entreprise à consommateur), selon des données rapportées par l’Ipemed.

La croissance annuelle de ce segment dépasserait ainsi les 17% entre 2012 et 2017. Pour l’heure, l’Amérique latine est plus dynamique que l’Afrique en matière de commerce électronique avec environ 60 millions USD de commerce électronique pour 390 millions d’habitants, contre 34 millions pour la zone Afrique-Moyen-Orient qui compte plus d’un milliard d’habitants. Selon la Cnuced, l’Afrique et le Moyen-Orient ne constituent ensemble que 2,2% du commerce électronique mondial. Mais les chiffres sont en amélioration. Une étude de 2015 menée par Paypal montre qu’au Moyen-Orient, 30 millions de personnes font du shopping en ligne, soit une croissance de 65% par rapport à 2011 et un marché estimé à 15 milliards. Les trois pays leader en la matière sont les Emirats arabes unis avec 2,9 milliards de dollars, devant l’Arabie Saoudite et le Qatar.