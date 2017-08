Réagissez

Le nombre total des commerçants étrangers inscrits au registre du commerce s’élevait à 12 669 à fin décembre 2016, réparti en 2348 personnes physiques et 10 321 personnes morales, selon un bilan du Centre national du registre du commerce (Cnrc), dont El Watan détient une copie. S’agissant des personnes morales, les nationalités des gérants les plus répandues sont : française (19,54%), syrienne (11,61%), turque (8,78%) et chinoise (8,52%).

Pour ce qui est des personnes physiques, les Syriens arrivent en tête avec 28,41%, suivis des Tunisiens (26,32%), des Marocains (15,55%) et des Egyptiens (8,01%). D’après le bilan du CNRC, les sociétés étrangères exercent essentiellement dans les services avec 33,1%, dans le secteur de la production des biens avec 32,1% et de l’importation pour la revente en l’état avec 17,2%. Par contre, les commerçants étrangers, personnes physiques, sont inscrits principalement dans les secteurs de la distribution de détail (77,9%) et des services (11,2%). La forme juridique dominante est la Sarl avec 64,33%, suivie de la SPA avec 20,41% et de la Eurl avec 11,09%. D’une manière générale, les entreprises étrangères sont essentiellement installées dans les grandes villes, à savoir Alger, Oran et Blida, selon la même source. Par ailleurs, le CNRC a enregistré 160 478 nouvelles entreprises (immatriculations) en 2016, dont 144 276 pour les personnes physiques et 16 202 pour les personnes morales. Comparé à 2015, les nouvelles créations ont connu une hausse de 4,7% pour les personnes morales et une baisse de 6,1% pour les personnes physiques. Le CNRC évoque une régression des radiations de 1% par rapport à l’année 2015. Les nouvelles entreprises créées activent essentiellement dans le secteur de la distribution en détail (86 333 entreprises), les services (52 373), la production de biens (18 773), la distribution en gros (7689), l’importation pour la revente en l’état (2680), l’entreprise de production artisanale (55) et l’exportation (373). A fin 2016, le CNRC a recensé 1 980 257 commerçants inscrits au registre du commerce, dont 1 717 382 personnes physiques (90,9%) et 172 875 personnes morales (9,1%). Par rapport à l’année 2015, il y a eu une augmentation de 3,23%, équivalent à 59 258 nouveaux commerçants. Sur l’ensemble des inscrits au registre du commerce, seulement 530 895 entreprises sont détentrices du registre du commerce électronique, soit un taux de 28%. La densité du tissu économique est prédominante dans les wilayas du Nord. Ainsi, Alger arrive en tête avec 240 368 commerçants (soit 12,72% du total national), suivie d’Oran avec 91 838 (4,86%), Sétif avec 80 253 (4,25%) et Tizi Ouzou avec 78 977 commerçants (4,18%).