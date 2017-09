Collaboration étroite avec le secteur du Tourisme

Réagissez

En marge de la signature d’une convention de partenariat entre le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) et le Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC), Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de l`Enseignement professionnels, a affirmé : «Nous avons choisi de développer un partenariat utile, entre les établissements de formation et les secteurs en charge de la sphère économique.»

Dans ce cadre, le partenariat avec le secteur du tourisme et de l’artisanat constitue un axe important dans la stratégie du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels. «Cette stratégie est définitivement ancrée en tant que garant de l’amélioration de la qualité de la formation, du fait qu’elle permet une adaptation permanente des formations, aux besoins en qualifications, et qu’elle intègre l’entreprise dans le processus de formation, depuis l’expression des besoins jusqu’à l’insertion professionnelle des formés», a-t-il mis en exergue.

Selon le ministre, il s’agit de favoriser cette relation et de la renforcer, d’autant qu’il «s’agit d’un secteur stratégique et prioritaire qui recèle de grands potentiels de développement économique, en substitution aux hydrocarbures». Les retombées économiques et sociales du développement de ces activités sont considérables, notamment sur l’emploi : Aujourd’hui, un emploi sur douze créé dans le monde est le fait du tourisme et de l’hôtellerie.

Les perspectives de croissance dans ce secteur sont très prometteuses en matière de création d’emplois liés à l’hébergement, la restauration, la production de voyages, d’une part, et induisent, d’autre part, autant d’emplois et de professions dans les secteurs des services, de la culture et de la protection de la nature.

Actuellement, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels compte plus de 169 établissements assurant des formations dans les métiers du tourisme et de l’hôtellerie, répartis à travers 32 wilayas, dont 6 INSFP spécialisés qui forment dans le niveau de technicien supérieur, (Boussaâda, dans la wilaya de M’sila, El Tarf, El Kerma, dans la wilaya de Boumerdès, Tlemcen, Tamanrasset, Ouaguenoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou).

La convention vise le financement des besoins en formation exprimés par le Groupe Hôtellerie Tourisme et Thermalisme, pour une durée de 3 années. Elle porte sur la formation de 76 maîtres d’apprentissage, 17 responsables des ressources humaines et 3000 travailleurs dans différentes spécialités.