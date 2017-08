Réagissez

Le leader mondial du transport maritime va lancer une ligne de transport express de marchandises reliant les ports de la mer Noire à ceux de l’Algérie et du Maroc.

La ligne en question reliera les principaux pays donnant sur la mer Noire, à savoir la Turquie, la Roumanie et l’Ukraine à l’Algérie et au Maroc. Cette ligne, baptisée Black Sea Med Express, sera ouverte le 21 août et prendra son départ du port de Malte avec une flotte de navires d’une capacité de 1700 TEU pour sillonner les ports de Casablanca, Tanger, Odessa, Constanta, Ambarli, Izmir, Malte et Annaba.

«Créée spécifiquement pour répondre à l’augmentation du commerce entre les pays de la mer Noire, la Turquie, l’Algérie et le Maroc», indique CMA CGM qui compte sur cette ligne pour se développer davantage en Méditerranée. C’est d’ailleurs une première pour CMA CGM de proposer une connexion hebdomadaire entre les principaux ports des mers Noire et Egée avec le nord du Maroc (ports de Casablanca et Tanger) et l’Algérie (port de Annaba), offrant ainsi de «développer l’activité entre la Méditerranée et la mer Noire avec des lignes courtes».

Les délais de transit seront en effet très courts puisque ce service propose de relier Constanta à Casablanca en 16 jours, Ambarli (Turquie) à Annaba en 6 jours, Malte à Odessa (Ukraine) en 4 jours et Izmir à Malte en 2 jours. «L’escale proposée à Malte affecte tous les marchés mondiaux et offre de multiples possibilités de transbordement et de transport intermodal grâce à des connexions efficaces avec d’autres services du groupe CMA CGM», indique Hellenic Shipping News, en notant qu’il s’agit là d’un service mondial offrant de multiples possibilités de connexions aux pays de l’Europe du Sud-Est et de transbordements vers les marchés mondiaux.