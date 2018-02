Classement Forbes 2018 : Issad Rebrab 6e fortune africaine

Réagissez

L’homme d’affaires algérien Issad Rebrab, propriétaire du groupe agro-alimentaire Cevital, occupe le 6e rang des hommes d’affaires les plus riches d’Afrique, selon le classement 2018 du magazine économique américain Forbes dévoilé récemment sur son site internet. La fortune d’Issad Rebrab est estimée à 4 milliards de dollars contre 3,1 milliards de dollars lors du classement de l’année précédente.

L’homme d’affaires a progressé de trois places dans ce nouveau classement. Au Maghreb, le patron du groupe Cevital, qui possède l’une des plus grandes raffineries du monde, avec une capacité de production de deux millions de tonnes par an, demeure la première fortune, selon le classement du magazine économique américain. Il devance de très loin les Marocains Aziz Akhannouch (12e), avec une fortune de 2,2 milliards de dollars, et Othmane Benjelloun (15e), dont la fortune est évaluée à 1,6 milliard de dollars.

Unique Algérien figurant sur la liste annuelle des milliardaires africains de Forbes, Issad Rebrab partage la 6e place avec l’homme d’affaires égyptien Naguib Sawiris. A la tête d’un véritable empire économique et financier, Issad Rebrab avait fait son entrée dans le club très fermé des milliardaires africains de Forbes en 2013. Le top 5 du classement des plus grosses fortunes africains reste par ailleurs inchangé !

Pour la septième année consécutive, le tycoon nigérian Aliko Dangoté, avec une fortune de 12,2 milliards de dollars, occupe la première place du podium, suivi par le Sud-Africain Nicky Oppenheimer (7,7 milliards de dollars), le Sud-Africain Johan Rupert (7,2 milliards de dollars), l’Egyptien Nassef Sawiris (6,8 milliards de dollars) et le Nigérian Mike Adenuga (5,3 milliards de dollars). Portés par la hausse des marchés boursiers et des prix des matières premières, les milliardaires d’Afrique sont collectivement plus riches qu’il y a un an, a constaté le magazine américain. Les 23 milliardaires que Forbes a trouvés en Afrique — contre 21 milliardaires l’année dernière — valent 75,4 milliards de dollars, contre 70 milliards en janvier 2017.

La fortune a augmenté depuis l’année dernière pour 13 des 23 milliardaires du classement, a reculé pour 4 milliardaires et est resté la même pour 3 milliardaires. Seulement deux des 23 membres du classement sont des femmes, sans changement par rapport à l’année dernière.