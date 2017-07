Ciel ouvert vers les destinations asiatiques

Réagissez

La compagnie aérienne Emirates, élue meilleure compagnie aérienne au monde au TripAdvisor Travelers’ Choice Awards 2017, offre aux voyageurs au départ d’Alger jusqu’à 40% de réduction en classes économique et affaires, sur tout son réseau en Asie.

Ceux qui souhaitent rendre visite à leur famille et amis, ou désirent explorer de nouvelles destinations passionnantes, pourront profiter de cette offre valable jusqu’au 13 juillet 2017, pour des voyages allant jusqu’ au 30 novembre 2017. Les tarifs en classe économique depuis Alger sont proposés à partir de 76 000 DA à destination de Delhi, 78 000 DA vers Kuala Lumpur et Hanoi, 81 000 DA vers Bangkok, dès 92 000 DA pour Tokyo et à partir de 96 000 DA à destination du Sri Lanka.

Quant aux tarifs en classe affaires, ils sont proposés dès 175 000 DA vers Guangzhou, 203 000 DA à destination de Phuket, à partir de 210 000 DA vers Pékin, dès 230 000 DA vers Shanghai, à partir de 244 000 DA vers Séoul, à partir de 269 000 DA à destination de Singapour et dès 276 000 DA à destination de Bali. Ces offres sont aussi valables sur Jakarta, Saigon, Manille, Cebu, Clark, Phnom Penh, Taipei, Osaka, Dacca, Mumbai, Calcutta et Zhengzhou. Maya Zouggar, directrice générale d’Emirates Algérie a déclaré : «Nous sommes ravis d’offrir aux voyageurs au départ d’Alger la possibilité de s’évader à travers notre remarquable réseau asiatique à des prix très attractifs.

Cet été, ils auront l’opportunité de découvrir une sélection de destinations d’affaires, de loisirs et d’aventures tout en profitant d’un excellent service. Ils pourront faire l’expérience d’un vol à bord de l’A380.» Le hub d’Emirates à Dubaï, offre à ses voyageurs des connections directes vers plus de 150 villes dans 80 pays.

Emirates offre un excellent service à bord assuré par un équipage international de 135 nationalités différentes et parlant plus de 60 langues. Avec des sièges-lits en classe affaires, les plus grands écrans intégrés aux sièges de 33 cm en classe économique et plus de 2500 chaînes de divertissement à la demande grâce au système primé ice Digital Widescreen, Emirates propose des produits de qualité et un excellent rapport qualité-prix.

Les clients d’Emirates voyageant en première classe pourront profiter du luxueux confort d’une suite privée, ainsi que du service à la carte, leur permettant de se restaurer à tout moment, ou encore de se rendre dans le salon à bord de l’A380 pour un moment de détente et de dégustation.

Emirates opère la liaison aérienne entre Dubaï et Alger 6 fois par semaine. Le vol EK757 décolle de Dubaï chaque dimanche, lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi à 08:45 et arrive à Alger à 12:55. Le vol retour EK758 décolle d’Alger à 16:05 pour arriver à Dubaï à 01:25 le lendemain.