Noureddine Boutarfa, ministre de l’Energie

La nomination d’Ould Kaddour à la tête de Sonatrach n’obéit à aucune vision politique, a estimé le ministre de l’Energie et des Mines.

Le ministre de l’Energie et des Mines, Noureddine Boutarfa, a préféré esquiver, à l’occasion de sa visite effectuée hier dans la wilaya de Bouira, une question concernant les critères de nomination de PDG à la tête du groupe pétro-gazier public Sonatrach et de la stabilité du groupe en question. Le ministre a, dans sa réponse expéditive à une question d’El watan, affirmé que désormais «chaque étape et chaque phase a ses nouveaux responsables et sa vision», en précisant que la compagnie pétrolière «a une capacité de résonance, de résistance et de production de compétences et chaque phase a ses propres managers».

Réagissant à ce qui est devenu une «désignation controversée» ces derniers temps chez Sonatrach, qui a consommé six PDG en l’espace de quelques années, M. Boutarfa a déclaré que le nouveau responsable de cette compagnie, désigné par le chef de l’Etat, bénéficie du «soutien des plus hautes autorités du pays et cette nomination relève, précise-t-il, des prérogatives de Abdelaziz Bouteflika». «L’actuel PDG a tout notre soutien et notre confiance.

Cette nomination n’obéit à aucune vision politique, mais elle s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle vision du groupe visant à développer et augmenter la production à long terme. Et en plus, je pense que Sonatrach a rempli proprement sa mission, la production s’est développée et la compagnie travaille à long terme», a souligné le ministre.

Ce dernier a ajouté que plusieurs projets seront lancés et la venue du nouveau PDG est considérée comme étant «un nouveau départ pour notre compagnie», a-t-il répondu à notre question. S’exprimant au sujet des retards accusés dans le lancement de plusieurs projets destinés à la prospection du pétrole et du gaz, et des appels d’offres infructueux, M. Bouterfa a été catégorique : «Avec les prix actuels du pétrole, nous préférons lancer nos propres investissements.»

Par ailleurs, le ministre a précisé au sujet des investissements du géant pétrolier algérien qu’ils sont toujours maintenus en Libye, malgré la situation détériorée que traverse le pays en question. «Les conditions ne sont pas encore réunies pour y travailler», a-t-il assuré. Cependant, M. Boutarfa a refusé de s’exprimer sur la grève annoncée pour la semaine prochaine, par des employés de Sonelgaz, affiliés au Snateg.

Dans sa visite, le ministre de l’Energie et des Mines a inspecté plusieurs chantiers relevant de son secteur.

Présent à l’occasion de cette visite, le PDG de Naftal, Houcine Rizou, a annoncé au sujet de la réalisation d’un centre régional de stockage de carburants prévu initialement à El Esnam, que ce projet sera relancé prochainement. Une autre assiette de terrain sera dégagée pour implanter ce projet. Le centre en question est d’un impact économique important pour la wilaya de Bouira en matière d’emploi et de couverture en carburants au profit des autres régions du centre du pays, a estimé le même responsable.