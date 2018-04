Chamseddine Maatallah nommé PDG de Sider El Hadjar

Réagissez

L’ancien directeur général du complexe sidérurgique Sider El Hadjar (Annaba), Chamseddine Maatallah, a été nommé Président-directeur général (PDG) et président du conseil d’administration du même complexe.

Ce changement intervient suite à la reconfiguration du conseil d’administration. Parallèlement, l’annonce des augmentations salariales par Maouche Abdelhakim, PDG du groupe Imetal, au profit des travailleurs de Sider El Hadjar et la confirmation de cette mesure par le syndicat de l’entreprise ont généré une colère générale chez les travailleurs des entreprises filiales du groupe Sider.

Ces derniers, à travers leurs syndicats respectifs, réclament les mêmes avantages pour toutes les filiales. Mais cela n’est pas pour faire de l’ombre à cette incontestable opération d’assainissement managériale, dont la décision intervient à la veille de l’entame de la 2e phase du plan de redressement et d’investissement (PRI) de l’ex-SNS.

Un plan pour lequel pas moins de 26 milliards de dinars ont été alloués et validés le 28 mars dernier par le CPE. Cette opération intervient également à la veille du lancement du projet de partenariat entre le groupe Sider, Sider El Hadjar et Emirat Dzayer Group (EDG) pour la création d’une société mixte 51/49, dont le coût du projet est estimé à 1,16 milliard d’euros (plus de 162 milliards DA).

Financé à hauteur de 30% sur fonds propres et 70% sur crédits bancaires à 3,5% d’intérêt, ce projet, dénommé Emirat Dzayer Steel (EDS), sera installé au sein même du complexe Sider El Hadjar de Annaba.

Le premier coup de pelle a déjà été donné. Une assemblée générale du conseil d’administration de Sider El Hadjar a été organisée jeudi au siège du groupe Sider, à Chaïba, commune de Sidi Amar (Annaba). Présidée par Aouchiche Lakhdar, PDG du groupe, cette assemblée avait pour objet la reconfiguration du conseil d’administration de Sider El Hadjar.