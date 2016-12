Réagissez

Le groupe énergétique indonésien Pertamina a engagé des négociations pour racheter la participation de la société énergétique espagnole Repsol dans le champ gazier de Menzel Lejmat Nord (Illizi), a annoncé avant-hier Ahmad Bambang, vice-président de Pertamina, cité par des médias indonésiens.

«La situation financière de Repsol n’est pas bonne. Ils envisagent de tout vendre. Nous sommes toujours en train de négocier (l’acquisition)», a précisé le responsable indonésien, ajoutant que l’acquisition des actifs algériens de Repsol renfoncerait la présence de son groupe en Algérie. Selon le même responsable, la société Pertamina, premier groupe pétrolier d’Indonésie en termes de production, a prévu d’acheter 35% de la participation de Repsol dans le domaine de Menzel Lejmat Nord en utilisant ses fonds internes.

Cependant, Ahmad Bambang a refusé de mentionner le montant des fonds que son groupe entend engager. A l’heure actuelle, la compagnie publique indonésienne, présente en Algérie depuis 2010, détient 65% dans le bloc Menzel Lejmat Nord. En 2013, Pertamina avait bouclé l’achat pour 1,75 milliard de dollars des actifs de l’américain ConocoPhillips en Algérie, ce qui constituait sa première grande acquisition à l’étranger.

Avec cette acquisition, le groupe détient maintenant une participation de 65% dans le bloc 405 A, qui contient trois principaux champs pétroliers : Menzel Lejmat North, Ourhoud et EMK. En septembre dernier, le groupe public Sonatrach et Pertamina ont signé à Alger, en marge du 15e Forum international de l’énergie, un mémorandum d’entente pour approfondir leur coopération dans le domaine des hydrocarbures. Ce mémorandum constitue une réactivation de l’ancien cadre de coopération entre les deux compagnies de 2012 à 2014 englobant toutes les activités pétrolières et gazières.