Le groupe privé algérien Amimer Energie a signé, hier à Alger, avec la société malienne Energie du Mali (EDM), des contrats de réalisation de deux centrales électriques de 40 MW au Mali pour un montant de 70 millions de dollars, a rapporté, hier l’agence APS.

Ce contrat porte sur l’engineering et la réalisation de deux centrales électriques diesel dans les localités maliennes de Kati et de Dar Salam d’une puissance de 20 MW chacune. La cérémonie de signature de ces contrats s’est tenue en présence du ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, et du ministre malien de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini, et de responsables des deux entreprises contractantes. S’adressant aux responsables maliens, le directeur général du groupe Amimer Energie, Amar Boukheddami, s’est engagé à assurer dans les meilleurs délais la réalisation des deux projets.

Pour sa part, le directeur général de la société malienne EDM, Dramane Coulibaly, a avancé que ces deux centrales permettraient de résorber une partie du déficit énergétique dans les localités de Kati et de Dar Salam. Ces projets, a-t-il soutenu, vont doter EDM des outils adéquats pour lui permettre d’assurer la continuité des services.

De son côté, Noureddine Boutarfa a indiqué que par leur capacité, ces deux centrales étaient d’une puissance importante pour la région et pour le Mali. «Nous, Africains, avons les capacités d’un grand nombre de projets en commun. C’est aussi dans les orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de développer davantage les relations avec les pays africains, notamment avec le Mali», a-t-il affirmé.