Le nouveau complexe de KPlast, un groupe industriel basé à Sétif, produisant différents types de câbles électriques, est non seulement opérationnel mais tourne à plein régime. D’une capacité de 30 000 tonnes de cuivre et d’aluminium, la câblerie KPlast, ayant nécessité un investissement de plus de 2,7 milliards de dinars, devrait à court terme employer plus de 280 personnes.

Selon le patron du groupe, Djamel Keddad, la câblerie de la capitale des Hauts-Plateaux a été initiée et montée par des compétences algériennes. Lesquelles se sont directement impliquées dans l’étude d’engineering, le choix des fournisseurs, le mon-tage des équipements ainsi que le transfert de technologie. Avec des installations d’une technologie de pointe, la câblerie propose l’une des gammes les plus complètes allant de la basse tension à la très haute tension en passant par la moyenne tension.

A noter que les câbles du groupe sont fabriqués selon les standards de sécurité très stricts. A ce propos, les câbles basse tension KPlast ont passé avec succès les épreuves d’homologation du Centre de recherche et de développement de l’électricité et du gaz (Credeg) de Sonelgaz. L’homologation des câbles de moyenne tension est en cours de validation par le centre précité.

«La démarche de notre groupe, qui n’a pas opté pour la facilité, s’inscrit dans le processus de développement de l’industrie nationale du câble. Nous travaillons pour non seulement diversifier notre gamme, mais exporter une bonne partie de la production de moyenne tension (isolés et nus) qu’on ne doit plus importer, d’autant que la production nationale est excédentaire», souligne Djamel Keddad. Le directeur du complexe, Salim Selmane, dresse quant à lui un tableau des objectifs tracés : «Avec un produit de qualité, notre câblerie ambitionne de participer à la réalisation des lignes aériennes haute et très haute tension de 220 KV et 400KV, en fournissant les câbles almec de 366 mm2 et de 570 mm2.

Nous faisons de l’approvisionnement du secteur de la distribution ainsi que celui des installateurs en fils et câbles domestiques basse tension l’autre priorité, sachant que les besoins du secteur de l’habitat en câbles basse tension (tous câbles confondus) sont estimés 38 000 tonnes. Fournir le secteur des hydrocarbures en câbles souples grosse section sans halogènes à flamme retardant est l’autre important challenge que s’est fixé KPlast, sachant que 90% de la demande en câble souple grosse section est importée pour plus de 12 millions d’euros/an.»

Produit selon une technologie de pointe, les câbles haute tension isolés de 60 KV feront prochainement l’objet d’une homologa-tion de la part des experts du laboratoire hollandais Kema. Avec une telle certification, les câbles KPlast pourront facilement investir les marchés extérieurs.

Avant de mettre le doigt sur l’importation des produits bas de gamme, nos interlocuteurs parlent des nouvelles perspectives : «L’extension du complexe est lancée.

Avec une capacité de production de 100 000 tonnes (cuivre et aluminium), la nouvelle usine, d’un coût global de plus 4,8 milliards de dinars, tournera avec un effectif de 340 agents, produira des faisceaux automobiles, des fils (machine) de cuivre 8 mm à 99,99% de pureté, des câbles en fibre optique (télécommunications), des câbles de garde à fibre optique (OPGW-Optical ground wire) et des câbles souterrains de 30 KV à 400KV dont une bonne partie sera exportée.»

Les managers de la câblerie KPlast tiennent par ailleurs à poser le problème de la concurrence déloyale imposée par l’importation de Tunisie et du Maroc du câble moyenne tension alors que la production nationale dépasse largement les besoins locaux. L’importation du câble d’antenne n’est pas éludée. Celle-ci menace, disent-ils, l’outil de production nationale et le gagne-pain de centaines de familles algériennes.

Notons à toutes fins utiles que le groupe KPlast, spécialisé dans la transformation du bitume, la fabrication du fil de bobinage, des buses en béton et les tubes en PVC, emploie actuellement plus de 1000 personnes.