Le Crédit populaire d’Algérie (CPA) devrait effectuer prochainement son entrée dans le capital social de Caarama, filiale spécialisée dans les assurances de personnes et détenue actuellement à 100% par la CAAR.

C’est en effet ce qu’a indiqué hier à Alger le PDG du CPA, Omar Boudieb, cité par l’APS, à l’occasion de la signature d’une convention entre les deux sociétés en vue de permettre la commercialisation de contrats d’assurances en ligne. A la faveur de ce partenariat, la souscription de couvertures d’assurances de personnes auprès de Caa-rama pourra se faire en ligne via la carte bancaire CIB ; une nouvelle prestation qui concernera dans une première étape la souscription de contrats d’assurance voyage.

Pour ce faire, Caarama a ouvert un portail de souscription, de gestion et de paiement en ligne, devenant ainsi le premier assureur qui offre ce genre de portails, même si l’assurance en ligne est déjà offerte par d’autres assureurs, a précisé le PDG de Caarama Assurance, Ammar Meslouh.

Ce portail, développé par la compagnie, permet non seulement d’établir des devis en ligne, de les transformer en contrat et de payer avec la CIB, mais également de gérer et de modifier ce contrat à distance, en ce qui concerne par exemple la période, la durée du voyage ou la destination, voire son annulation. Il offre aussi la possibilité au client d’être «remboursé de manière automatisée et très simplifiée le cas échéant», selon M. Meslouh. Créée en 2011, Caarama Assurance, convient-il de souligner, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de dinars en 2016, contre 1,8 milliard en 2015, à travers un réseau composé de 243 points de vente.