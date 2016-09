Réagissez

Noureddine Boutarfa, ministre de l’Energie

Alger cherche à bâtir un consensus susceptible de stabiliser le marché pétrolier, la seconde initiative du genre après l’accord de Doha.

Alger tente de concilier les producteurs de pétrole autour d’un accord potentiel sur le gel de la production et le soutien des prix, à quelques jours d’une réunion informelle prévue à la fin du mois en cours à Alger. Après avoir rencontré la semaine dernière ses homologues iranien et qatari, le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, s’est entretenu hier avec son homologue russe et devait se réunir, dans la soirée, à Paris, avec le ministre saoudien de l’Energie, Khalid Al Falih, et le secrétaire général de l’Opep, Mohammed Barkindo.

Etait inscrite au crayon-feutre au menu de la réunion une proposition de l’Algérie, qu’elle soumettra aux participants à ladite réunion. Alger cherche à bâtir un consensus susceptible de stabiliser le marché pétrolier, la seconde initiative du genre après l’accord de Doha, qui s’est soldé par l’échec des producteurs à contenir la production à ses niveaux de janvier dernier.

Noureddine Boutarfa juge qu’une nouvelle initiative se justifie par la nécessité de stabiliser le marché, marqué depuis plus de deux années maintenant par un déséquilibre entre l’offre et la demande induisant une chute drastique du cours du baril qui avait commencé à baisser en juin 2014, passant d’un peu plus de 110 dollars jusqu’à 40 dollars. Dans le sillage de cette chute des cours, l’équation budgétaire s’est compliquée pour plusieurs pays producteurs qui savent pertinemment que leur marge de manœuvre ne tient plus qu’à une remontée des prix du pétrole.

Dans la matinée d’hier, Noureddine Boutarfa s’est entretenu avec son homologue russe, Alexandre Novak. Le ministre s’est dit optimiste quant à l’issue de ses conciliabules avec les responsables des différents pays producteurs de pétrole. De l’avis de Noureddine Boutarfa, la réunion informelle des pays membres de l’Opep, prévue le 27 septembre à Alger, «offrira l’opportunité pour parvenir à un accord qui favorisera la stabilisation du marché du pétrole».

Depuis Moscou, Noureddine Boutarfa a indiqué hier que «l’Algérie a, dans ce sens, une proposition qu’elle soumettra aux participants de la réunion d’Alger. Nos consultations menées auprès de nos partenaires montrent qu’il y a un consensus autour de la nécessité de stabiliser le marché. C’est déjà un point positif», ajoutant que la rencontre d’Alger «pourrait bien déboucher sur une entente» des acteurs concernés par la question.

L’Algérie plaide pour l’option de gel de la production qui, si elle est retenue lors de la prochaine réunion d’Alger, permettrait au marché d’absorber une partie de l’excédent de l’offre. Après l’échec de l’accord de Doha conclu par l’Arabie Saoudite, la Russie, le Qatar et le Venezuela, Alger veut offrir les conditions d’un meilleur consensus avec, au préalable, un accord sur le gel de la production et, en aval, la mise en place d’un dispositif d’évaluation des niveaux de production.

Pour réunir les conditions de succès à la réunion de l’Opep d’Alger, le ministre de l’Energie a eu, au cours de la semaine dernière, des consultations avec ses homologues d’Iran et du Qatar. Il devait rencontrer hier soir le ministre saoudien de l’Energie, Khalid Al Falih, à Paris, ville qu’il a ralliée à partir de Moscou juste après des entretiens avec son homologue russe, Alexandre Novak.

Noureddine Boutarfa plaide pour une fourchette des prix oscillant entre 50 et 60 dollars. Il a estimé à ce propos qu’«un prix du pétrole inférieur à 50 dollars n’était pas acceptable, et n’est favorable ni aux pays producteurs ni à l’économie mondiale dans son ensemble. Un prix acceptable serait entre 50 et 60 dollars».

Alors que l’Iran s’agrippe inlassablement à son droit de quota d’avant les sanctions occidentales, l’Arabie Saoudite reste scotchée au principe de défendre les parts de marché, plutôt que de défendre les prix par le moyen d’un gel de la production. Pour bon nombre d’analystes, la Libye, l’Irak, le Nigeria et l’Iran pourraient être à l’avenir les pierres d’achoppement pour un potentiel accord sur la production. Noureddine Boutarfa a fait savoir qu’Alger travaille pour aplanir les différends qui minent les rapports entre les producteurs de pétrole.

Interrogé sur la position de l’Iran quant à l’option d’un gel de la production, le ministre a fait savoir que ce pays «est en droit d’augmenter sa production. Mais, il est nécessaire qu’il fasse preuve de flexibilité et de responsabilité dans ce contexte-là». La prochaine réunion informelle de l’Opep, qui devrait discuter notamment du gel de la production du brut, se tiendra en marge du 15e Forum international de l’énergie (IEF 15), prévu à Alger du 26 au 28 septembre.