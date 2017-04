Bouchouareb : «Ce n’est pas contradictoire avec l’Accord d’association»

Réagissez

Après les assurances du ministre du Commerce, le ministre de l’Industrie rassure les partenaires européens de l’Algérie que l’application des licences d’importation n’aura aucun effet sur l’Accord d’association.

«Cette procédure n’impactera pas cet accord, car elle intervient dans une conjoncture spéciale, marquée par une situation économique difficile pour le pays», a-t-il dit en marge d’une rencontre sur le lancement d’un jumelage entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) pour développer l’innovation industrielle en Algérie.

Ceci et d’ajouter que «chaque pays, qui fait face à des difficultés financières, revoit ses priorités (...). Nous n’avons entrepris aucune démarche qui soit contradictoire avec les clauses de l’accord». La déclaration de ce dernier intervient le jour de l’ouverture par le ministère du Commerce des contingents tarifaires pour l’année 2017, bénéficiant de préférences douanières dans le cadre de l’Accord d’association avec l’UE. «Ces contingents sont ouverts dès mardi et jusqu’au 18 avril 17h, conformément au décret exécutif 15-306 de 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licences d’importation ou d’exportation de produits et marchandises», a indiqué hier le communiqué du ministère du Commerce diffusé par l’APS.

Sur la base de cette décision, les opérateurs économiques, ou les personnes physiques ou morales, remplissant les conditions conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, peuvent prétendre à une licence d’importation d’un produit ou d’une marchandise dont le contingent est ouvert, en suivant les étapes et procédures expliquées sur le site web du ministère du Commerce. Des copies du registre de commerce, de la carte d’identification fiscale, une facture pro-format sur la nature du produit, sa quantité et sa valeur et le mode de paiement figurent parmi les documents devant accompagnés la demande de l’importateur. Cette dernière devant être envoyée au secrétariat du comité permanent de la Direction générale du commerce extérieur sous pli fermé dans les délais établis par le ministère. Les quotas en question porteront sur 21 catégories de produits industriels et agricoles.

Pour les produits industriels, les contingents concerneront «les véhicules de tourisme et autres véhicules automobiles destinés à la revente en l’état à l’exclusion de certaines sous-positions tarifaires, la collection destinée aux industries de montage et les véhicules spéciaux et engins (camions, ambulances, engins)». Il est aussi question, pour la liste des produits industriels, de l’acier rond à béton, du fil machine, des bois, ainsi que des céramiques. Quant aux produits agricoles et agricoles transformés, la liste porte sur «les viandes bovines, fraîches ou réfrigérées, les fromages, les citrons frais, les pommes, les bananes, l’orge, les aulx, le maïs, les tourteaux de soja, le concentré minéral vitaminé, le polyphosphates ainsi que le double concentré de tomate».

Pour rappel, l’UE avait critiqué, dans un rapport daté du 9 mars dernier, le système de licences d’importation jugé non conforme à l’Accord d’association et rendant plus difficiles les échanges commerciaux avec l’Algérie. Les ministres algériens multiplient les déclarations ces derniers jours pour donner des assurances au partenaire européen sur l’inviolabilité des dispositions de l’Accord de libre-échange entre l’Algérie et l’UE.