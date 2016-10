Réagissez

L’entreprise Bomare Company, connue sous le nom commercial de Stream System, a procédé, hier à son siège à Boufarik (Blida), à la signature d’une convention avec l’université Saad Dahleb de Blida, en vertu de laquelle une ligne de production de cartes électroniques pour tous types d’industrie, d’une valeur de 1,5 million de dollars, est mise à la disposition des étudiants et chercheurs de l’université.

Cet accord a été rendu possible grâce à la coopération du partenaire technologique de Bomare Company, en l’occurrence le leader américain de l’automatisation d’assemblage électronique Universal Instrument Corporation. Selon le directeur général de Bomare Company, Ali Boumediene, cette initiative «entre dans le cadre de l’un des objectifs de l’entreprise qui mise sur l’accompagnement des jeunes ingénieurs algériens et sur la formation des diplômés dans le but de les rendre opérationnels une fois sortis de l’université».

Evoquant les problématiques rencontrées dans le domaine industriel de l’électronique, M. Boumediene se dit conscient de «l’important rôle de l’université dans la progression et la promotion tant de la recherche fondamentale que la recherche appliquée et la formation», d’où l’engagement de Bomare Company à apporter «toute son expertise et son soutien à son partenaire universitaire pour la valorisation des compétences que recèle cette dernière».

Concrètement, les termes de cette convention de coopération portent, entre autres, sur l’élaboration et la réalisation d’actions de recherche, de formation et d’orientation professionnelles, coordonnées ou communes entre les trois partenaires, l’organisation d’échanges réguliers sur des thèmes de réflexion et d’actions communes, en particulier dans les domaines des contenus pédagogiques, la préparation aux métiers de l’industrie et la formation continue.

Pour sa part, le représentant d’Universal Instrument Corporation, Jean-Luc Pelissier, a indiqué que l’entreprise américaine «compte déjà à son actif pas moins de 70 équipements installés en Algérie» et se dit prête à s’impliquer pleinement dans cet initiative, d’autant que «le potentiel que recèle l’Algérie en matière d’industrie électronique lui ouvre la voie pour devenir un important fournisseur de l’Europe et du continent africain».

Il convient de noter que l’opérateur de téléphonie mobile, Mobilis, a également signé avec Bomare Company un protocole pour la fourniture de deux modèles de smartphones de marque Stream, compatibles à la 4G, devant composer un nouveau pack dont la sortie sur le marché est prévue en décembre prochain. Selon le PDG de Mobilis, Mohamed Habib, ce protocole d’accord reflète l’intérêt qu’accorde l’opérateur public aux produits nationaux, devenus de qualité internationale, puisque la marque Stream est le troisième fournisseur de téléphones portables après Condor et Iris.