Bomare Company : Stream System se lance dans la fabrication des produits blancs

Après les succès qu’il a réalisés dans ses produits électroniques (TV et téléphones), qu’il fabrique sous la marque commerciale Stream System, Bomare Company se lance dans la production de produits blancs (climatiseurs, réfrigérateurs, laves-linge, laves- vaisselle, cuisinières).

Pour ce faire, le directeur général de Bomare Company, Ali Boumediene, a appelé les opérateurs locaux à se joindre à sa société dans la fabrication de ces produits sous la même marque Stream System, et leur exportation vers Europe. La marque Stream, faut-il le noter, est déjà labélisée «Basma Djazairia», et est reconnue de la part des consommateurs européens. Bomare Company s’engage à fournir le savoir-faire dans ce domaine. «La qualité de nos produits conforme aux normes internationales et respectant l’environnement a créé une sérieuse demande sur les produits blancs Stream System en Europe.

Dans le but de partager notre savoir-faire et aussi l’expérience Exploration du Made In Alegria, Bomare Company lance un appel de sous-traitance à tous les opérateurs locaux. Il s’agit de fructueux partenariats de fabrication de produits blancs sous la marque Stream System destinés au consommateur européen déjà habitué à notre qualité», a souligné M. Boumediene. Bomare Company a signé lors de sa sixième participation au Salon IFA Berlin 2016 de grands contrats avec ses partenaires européens pour l’exportation de ses produits électroniques.

Et pour le premier responsable de cette société, «la demande est aujourd’hui sur les produits blancs Stream System». Bomare company exige juste de ses futurs partenaires de fabriquer des produits de qualité et d’un design moderne et labellisés Basma Djazaria. Autres exigences ? Que l’entreprise sous-traitante soit certifiée ISO 9001, et pouvant assurer elle-même le service après-vente.