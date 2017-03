Big data : facteur de performance et de réduction des coûts dans l’industrie des secteurs pétrolier et gazier

Réagissez

Parmi les enjeux auxquels est aujourd’hui confrontée l’industrie pétrolière et gazière, le big data constitue une source d’optimisme. En effet, les défis sont nombreux pour l’industrie des secteurs pétrolier et gazier, prise en étau entre la hausse des coûts de production et la fluctuation des prix. Dans ce contexte, et face à la contraction des marges, il convient de revisiter les modèles existants en s’appuyant notamment de plus en plus sur la puissance du big data. Autrement dit, les enjeux auxquels fait face aujourd’hui le secteur sont l’occasion pour les opérations de repenser leur manière de travailler.

Du réservoir à la raffinerie, le big data permet aux entreprises d’optimiser leurs opérations en réduisant les coûts d’exploitation tout en augmentant la productivité. Une récente étude du cabinet de recherche et d’analyse de marché Kimberlite a ainsi révélé que les coûts générés par les temps d’arrêt imprévus s’élèvent en moyenne à 49 millions de dollars par an pour les exploitants pétroliers et gaziers offshore. Pour les acteurs les moins performants, l’impact financier peut même dépasser les 88 millions de dollars.

Or, d’après un rapport du cabinet McKinsey, l’utilisation des technologies numériques dans l’industrie pétrolière et gazière pourrait réduire les dépenses d’immobilisation d’au moins 20% et diminuer les coûts d’exploitation en amont de 3 à 5%. GE estime ainsi que l’internet industriel apportera des gains de productivité de 8,6 trillions de dollars pour les entreprises industrielles dans les dix prochaines années, soit plus de deux fois la valeur future du web grand public. Dans ce contexte où la valeur ajoutée du big data apparaît plus que jamais patente, que peuvent faire les opérateurs pour se l’approprier ?

Capteurs Retrofit

L’équipement de capteurs Rérofit peut être bénéfique à très court terme, en diminuant, par exemple, les frais d’entretien et en améliorant ainsi la fiabilité. Or, aujourd’hui, seuls 3 à 5% des équipements pétroliers et gaziers sont connectés. En modernisant leurs équipements, les compagnies pourront par conséquent réduire l’entretien manuel et la maintenance des appareils.

Se connecter au Cloud

Actuellement, la plupart des données collectées à partir des opérations pétrolières sont utilisées pour la détection et le contrôle des défaillances et non pour l’optimisation des performances. Par exemple, la plate-forme offshore moyenne dispose de 30 000 capteurs générateurs de données. Or, généralement, moins de 1% de ces données sont utilisées pour prendre des décisions – celles-ci demeurent bloquées, restent dormantes, non analysées et ne parviennent pas à engendrer une meilleure prise de décision. La solution développée par GE change cette donne.

En effet, le logiciel de gestion de la performance des actifs (APM), opéré par Predix de GE, est une forme de logiciels qui relie les actifs amont aux outils numériques. Cette solution a été développée pour recueillir, gérer et utiliser les données générées par les capteurs sur les plates-formes. En utilisant des capteurs et des équipements de connexion Predix (le centre de données basé sur le Cloud computing de GE), les compagnies peuvent utiliser tous types d’informations issues de leurs capteurs, non seulement pour automatiser les processus, mais aussi pour améliorer la maintenance, la fiabilité et la productivité.

Les machines et les équipements peuvent ainsi être surveillés grâce aux outils numériques, et les analyses réalisées à partir des données générées sont,quant à elles, à même d’être utilisées pour prévoir et diagnostiquer les problèmes plus rapidement. Les opérateurs peuvent alors mettre en place des programmes de gestion du travail basés sur l’analyse des données, en utilisant la maintenance prédictive pour réparer les équipements avant qu’ils ne se détériorent, réduisant les temps d’arrêt et augmentant, dès lors, la production.

Le big data de demain

L’industrie mondiale du pétrole et du gaz a aujourd’hui la possibilité de capitaliser sur le big data. La numérisation est devenue non seulement un facteur de différenciation concurrentiel, mais de plus en plus une nécessité pour permettre aux opérateurs de renforcer leurs activités à long terme.

Au cours des années à venir, les leaders du secteur seront ceux qui auront réussi à profiter de cette révolution digitale pour évoluer. En d’autres termes, investir dans les solutions numériques est essentiel pour générer les gains d’efficacité et de productivité à grande échelle nécessaires pour surmonter les turbulences actuelles de l’industrie et entrevoir un avenir meilleur.