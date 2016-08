Réagissez

Renault Algérie annonce le lancement de la commercialisation de la très attendue Dacia Sandero Stepway Extrême «made in Bladi» assemblée à Oran. Qu’en est-il de la qualité de cette voiture ? Nous l’avons essayé sur les routes reliant Oran et Tlemcen. De prime abord, le comportement routier se révèle excellent : un équilibre sain et une adhérence remarquable rassurent le conducteur.

Notre modèle d’essai est simple d’aspect mais bien proportionné. La voiture paraît solide et assez bien campée sur ses roues. Le confort de suspension n’appelle pas non plus la critique. Sur le long trajet, que ce soit sur la RN2 ou sur l’autoroute, la Sandero s’en est plutôt bien tirée. Citadine économique, ce n’est pas au détriment de ses prestations.

Très homogène et bien agréable à conduire. Sa tenue de route efficace est due à son bon châssis et à sa suspension honnête. Cette citadine surélevée vient de s’offrir une mise à jour : elle a soigné son allure avec des lignes fluides et athlétiques. Pour la couleur, le client a le choix entre six teintes (noir nacré, gris platine, rouge de feu, brun tourmaline, bleu cosmos ou bleu azurite).

Voiture fiable et bon marché, ce modèle assemblé à Oran, qui offre un meilleur confort par rapport à la version importée, s’est davantage enrichi en équipements. A l’intérieur, grâce à ses flancs verticaux, la Sandero est confortable. L’ensemble est assez bien présenté : lignes agréables, touches de laque ou de chrome… le bouton de mise en route du régulateur/limiteur de vitesse est situé sur la console alors que les réglages du même système sont situés sur le volant. Le conducteur a droit à un intéressant équipement, avec notamment un accoudoir central, la climatisation, le verrouillage centralisé, les vitres électriques et un levier de vitesse chromé.

Outre de nouvelles commandes ergonomiques, il y a de multiples rangements dont un porte-gobelets. La Stepway Extrême est dotée d’une technologie toujours utile : outre le GPS, un système Media Nav Evolution écran 7’’ et bluetooth vous laissent mains libres pour téléphoner. Un port USB permet de connecter votre smartphone. Un ordinateur de bord est doté d’un système tactile.

D’autres équipements consistent en un radar de recul, des airbags frontaux et latéraux, climatisation, condamnation des portes en roulant, direction assistée, projecteurs antibrouillard, des rétroviseurs électriques et un siège réglable en hauteur tout comme d’ailleurs le volant en cuir. Sous le capot, la Dacia Sandero Stepway Extrême est dotée d’une nouvelle motorisation. La version diesel est équipée d’un bloc moteur 1.5 dCI de 85 ch., alors que la motorisation essence se décline en 1.6 MPI 80 ch.

Pour sa commercialisation, Renault s’appuie sur des tarifs compétitifs. La version essence est facturée à 1 499 000 DA, soit un prix de lancement 20% moins cher que la version similaire importée. La version Diesel est proposée à 1 659 000 DA, soit 40% moins cher que le modèle importé. Quid du délai de livraison ? «Les premiers clients seront immédiatement livrés.

Par la suite, tout dépendra du flux des commandes et de la production», répond Guillaume Josselin, directeur général de Renault Algérie qui s’exprimait lors de l’inauguration de la succursale de la marque au losange à Oran. Eligible au crédit à la consommation, Dacia Sandero Stepway est garantie 3 ans ou durant les 100 000 premiers kilomètres. La première révision est gratuite au sein du réseau Renault. Avec de tels arguments, la reine du low cost, la Dacia Sandero, veut confirmer sa suprématie sur ses concurrentes.