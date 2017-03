Batistore/Jumia : Un service e-commerce est lancé

Réagissez

Batistore franchit une nouvelle étape dans la grande distribution des matériaux de construction. La filiale de Lafarge Holcim Algérie a lancé mardi un service digital permettant à ses clients de commander des matériaux de construction et d’être livrés à domicile ou sur chantier. Il suffit d’un seul clic sur la plateforme de Jumia (www.dz.jumia.com), leader du e-commerce en Afrique.

Imaginez un peu : vous vous retrouvez sur chantier et/ou à domicile, vient le moment de manquer d’un ou de plusieurs matériaux si nécessaires pour la conduite des travaux, et ce qui est d’ordinaire la phase la plus cruciale, voire le moment le plus pressant qui conditionne la poursuite des travaux, mais il faudra pour cela se déplacer ou dépêcher un transporteur en catastrophe. Entre-temps, le besoin de garder la dynamique sur chantier est pressant.

Parce que des situations de ce genre pour le moins inconfortables sont fréquentes, Batistore a réfléchi à un moyen afin d’y remédier. Concrètement, grâce à un partenariat conclu mardi soir avec Jumia Group, il est désormais possible de commander les produits de Batistore en ligne, sur la plateforme digitale de Jumia, et se faire approvisionner à domicile et/ou sur chantier. Le règlement se fait à la réception de la marchandise, en attendant qu’un ultime objectif, celui d’introduire les services du e-paiement, soit concrétisé à terme.

En tout cas, sur la plateforme de Jumia, leader africain du e-commerce avec, au compteur, 3,3 millions de clients et 6,1 millions de transactions annuelles, 4500 références sont proposées aux clients algériens. Il s’agit là de quelque chose de totalement nouveau dans le domaine de la distribution des matériaux de construction en Algérie.

Avec ce service digital, Batistore veut renforcer sa proximité avec ses clients, tandis que le partenariat devrait aider à renforcer la présence de Jumia en Algérie, dont la plateforme est portée mensuellement par 1,5 million de visiteurs et une croissance de 62% des commandes en 2016. En tout cas, les représentants de Batistore et de Jumia ont manifesté un insatiable appétit de croissance sur le marché algérien, chacun dans son domaine. Batistore vise l’ouverture d’une trentaine de magasins en 2017 pour atteindre une chaîne d’une centaine de points de vente à fin 2020. De son côté, Jumia, déjà leader du e-commerce en Algérie, nourrit l’ambition de couvrir sous peu l’ensemble du territoire et renforcer son réseau par l’adhésion de plusieurs entreprises.