Batimatec : échos du Salon

Réagissez

LE PLUS GRAND ÉQUIPEMENTIER MONDIAL PRÉSENT

La firme chinoise China Simona International Engineering (CBMI) filiale du groupe transnational Simona a marqué de sa présence au salon Alger-Industries. Ce géant de la construction de grands équipements industriels, qui opère de puis plus de 60 ans dans au minimum 35 pays, a réalisé à travers le monde pas moins de 160 cimenteries. En Algérie CBMI a déjà réalisé á Biskra une cimenterie clés en main d’une capacité de 2 millions de tonnes par an pour le compte d’un certain nombre d’actionnaires, parmi lesquels figure le groupe Lafarge.

Deux autres cimenteries géantes appartenant à un homme d’affaires algérien sont en phase avancée de construction dans cette même localité. A leur achèvement, elles devraient atteindre une production cumulée d’environ 5 millions de tonnes de ciment chaque année.

Le groupe public GICA compte également confier la réalisation d’une cimenterie nouvelle à Béchar ainsi que le dédoublement de la performance productive de son usine de Zéhana qui passera, une fois le projet réalisé, de 2 à 4 millions de tonnes de ciment par an. Lorsque ces installations seront opérationnelles, GICA augmentera ses performances productives d’au minimum 4 millions de tonnes supplémentaires. Les contrats de réalisation relatifs à la réalisation de ces deux grands projets seraient déjà signés, selon un des responsables de la firme chinoise que nous avons interrogé au niveau du stand qui leur était affecté au salon Alger-Industries.

Interrogé sur les possibles débouchés extérieurs des grandes quantités de ciment que l’Algérie produira dans les toutes prochaines années à la faveur de la dizaine de cimenteries nouvelles qui entreront en production, notre interlocuteur nous a rassurés en nous affirmant qu’avec la reconstruction de la Libye, de la Syrie et de l’Irak notamment, le ciment sera un des matériaux les plus demandés dans le monde. Il n’y aurait donc pas de souci de mévente à se faire, selon ce cadre commercial de CBMI.

Le chiffre d’affaires réalisé par CBMI en Algérie est d’environ un milliard de dollars. Avec la réalisation des quatre unités industrielles en projets, il dépassera allégrement les 2 milliards de dollars. Selon ce même interlocuteur, CBMI est présente en Algérie pour, non seulement, assurer la maintenance des usines qu’elle a réalisées, mais aussi et surtout pour former des ingénieurs et techniciens dans une école de formation qu’elle projette de réaliser à brève échéance.



La SARL ACP SOUHAITE ÉTENDRE L’USAGE DES PANNEAUX EN ALUMINIUM À TOUTES LES FILIÈRES DU BÂTIMENT

La Sarl Aluminium Composite Panel (ACP), filiale du groupe Amry s’est lancée depuis 2013 dans la production de panneaux composites en aluminium à usages multiples essentiellement destinés au bâtiment. Les filières du logement, des équipements publics, des immeubles à usage de bureaux et même des locaux à usage commercial, trouveraient en effet intérêt à intégrer dans leur construction ces panneaux dont l’envergure peut varier de 2 à 10 mètres, au gré des commandes des constructeurs. L’usine ACP de Hassi Ben Okba (Oran) peut produire jusqu’à 300 plaques d’aluminium de 3 à 6 millimètres d’épaisseur et de 2 à 10 mètres d’envergure, par jour. La production pourrait, bien entendu, augmenter sensiblement si commande effective il y a.

Un très large éventail de 25 couleurs est proposé aux clients sans que cela n’affecte les délais de livraison des panneaux de la couleur choisie.

Selon la responsable marketing, Béchirène Nor El Houda, qui ne doute pas un instant du succès commercial des panneaux en aluminium produits par la société qu’elle représente au salon Alger-Industries, «la Sarl ACP est en pleine offensive marketing pour mieux faire connaître ses produits et les avantages multiformes qu’ils peuvent apporter à pratiquement toutes les filières de la construction. Les constructeurs, ajoute-t-elle, non sans conviction, y trouveront avantages, notamment dans le rapport qualité-prix, la facilité et rapidité de mise en œuvre et, bien entendu, la disponibilité du produit». Cette jeune et dynamique commerciale nous apprend enfin que la Sarl ACP est à la recherche de distributeurs qualifiés pour mettre progressivement ses panneaux à la portée des constructeurs, sur une bonne partie du territoire national.



SOMATEL-LIEBHERR : PRODUCTION D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ENGINS

Située dans la zone industrielle de Aïn Smara, l’EPE Somtel filiale du groupe ENMTP enregistre ces dernières années un surcroît de dynamisme perceptible à travers l’accroissement sensible de ses performances productives et l’amélioration de ses taux d’intégration. Elle produit notamment des niveleuses, des pelles hydrauliques, des chargeurs sur pneus et des grues automotrices. Pour les besoins de ces engins, une très large gamme de pièces de rechange est produite ou usinée dans les ateliers de Aïn Smara.

A ces produits, dont les modèles remontent à plusieurs années, se sont ajoutés depuis peu des pelles mécaniques, des chargeurs sur pneus et des bouteurs de nouvelle génération, résultat de l’entrée en activité de la joint-vente mise en œuvre avec le partenaire allemand Liebherr.

Ce dernier fournit notamment les godets des pelles et chargeurs, le cadre de levage, les lames de bulls etc., qui sont montés à Aïn Smara.

Les secteurs du BTP et celui de l’hydraulique restent les principaux clients de Somatel qui parvient, non sans difficulté, à satisfaire une part non négligeable de leurs commandes.

Avec environ 600 travailleurs, Somatel parvient non seulement à produire toute une gamme d’engins de travaux publics mais également à intégrer un certain nombre de métiers liés à ce métier de base. Il s’agit, entre autres, du sablage, du poinçonnage, du sciage, de l’oxycoupage du cintrage et du pliage.



LUTTE ANTI-INCENDIE : LES MODULES PRATIQUES ET EFFICACE DE MAROUA-IMPEX



La lutte contre les incendies des grands édifices peut désormais être prise en charge avec beaucoup plus d’efficacité. Le groupe Maroua -Impex met en effet á la disposition des grandes institutions publiques, des hôpitaux, des hôtels et autres établissements vulnérables aux incendies des moyens de lutte pratiques et efficaces. D’un coût abordable, ces modules anti-incendie, montés en Algérie, sont équipés de deux moteurs, l’un électrique et l’autre diesel, qui leur permettent de fonctionner sans discontinuité en cas de coupure d’électricité, le moteur diesel prenant automatiquement le relais de celui qui fonctionne à l’électricité.

Le groupe anti-incendie ayant une autonomie opérationnelle d’environ 2 heures d’attaque de feu permet aux équipes de la Protection civile de prendre le relais sans discontinuité avec le travail de lutte préalablement engagé contre le sinistre par le module qui réagit automatiquement dès que le départ du feu est repéré.

La possibilité est de surcroît offerte aux sapeurs-pompiers de s’approvisionner en eau en branchant directement les citernes de leurs camions sur le module connecté au réseau d’eau du bâtiment en proie à un incendie.

Selon le patron de Maroua-Impex, Noureddine Dridi, «les modules de lutte anti-incendie commercialisés par sa société ont des puissances de jet variant, au gré de la demande, entre 30 et 250 m3 par heure». Ils équipent déjà de grands hôtels internationaux d’Alger, Oran et Constantine, des hôpitaux, des banques et divers immeubles abritant d’importantes institutions civiles et militaires. Ses techniciens assistent, affirme-t-il, les clients lors de l’installation des modules, assurent le service après-vente et diverses opérations de maintenance.