Bataille autour du segment premium

Le premier modèle de la gamme premium de smartphone d’Iris est disponible sur le marché, selon un communiqué de presse envoyé à la rédaction d’El Watan.

Cette nouvelle gamme est baptisée «Next» pour symboliser le passage vers une nouvelle ère. Le Next G (pour Next Generation) est le premier modèle de cette gamme à être mis en vente. Il est doté de caractéristiques techniques avancées qui le distinguent de ses pairs et qui le positionnent fortement.

Sur le marché ultra concurrentiel des téléphones intelligents, le fabricant algérien veut sortir du lot face à des géants tels que Samsung ou Huawei fortement présents en Algérie.

Pour se distinguer de ses concurrents, il mise sur l’innovation. Il vient de donner une preuve avec un prototype de smartphone qui tranche avec tous les appareils actuels. Le smartphone Next G dispose d’un écran Super Amoled de 5 pouces avec une résolution haute définition de 1280x720 pixels capable d’afficher des images plus grandes et plus réalistes pour une expérience visuelle parfaite.

Conçu en alliage d’aluminium pour une épaisseur de 5.95 mm, il offre une prise en main confortable et une fluidité gestuelle remarquable. Le capteur d’empreintes digitales se trouve à l’arrière, permettant à l’utilisateur de le déverrouiller beaucoup plus facilement en 0,5s. De plus, le capteur peut être utilisé comme déclencheur de la caméra avant pour de meilleurs selfies, véritables phénomènes de société et nouveaux processus de communication chez les jeunes. En plus de cela, il est compatible avec la 4G (comme toute la nouvelle gamme de smartphone Iris) et bénéficie d’une garantie de 12 mois.

Avec un processeur Quad-Core 64bit, 1.7GHz, une capacité de 2G RAM et 16ROM, un appareil photo 5/13 (photo de très bonne résolution) et la version 5.1 Lollipop, le Next G offre «un condensé de performances et rentre dans la grande arène. Il est disponible dans tous les points de vente de la marque sur l’ensemble du territoire nationale. La 3G et le prochain lancement de la 4G ont donné une seconde vie à la vente des téléphones portables, notamment les smartphones où les constructeurs mondiaux (Samsung, LG, Huawei, Oppo) et les fabricants locaux (Iris, Condor, Stream System) redoublent d’ingéniosité, particulièrement dans le marketing, pour séduire.

Le défi est d’autant plus important qu’on est de plus en plus dans un marché de remplacement plutôt que de primo-accédant. Le smartphone, c’est aussi l’appareil sur lequel l’innovation est la plus marquante, pas seulement en termes de performance (processeur, batterie, capacité de stockage), mais aussi de matériaux (verre, métaux, plastiques premium) et de fonctionnalités, sans compter l’univers des applications et usages associés qui s’inventent chaque jour.