Réagissez

Hier, en milieu de journée, il a été procédé à l’inauguration d’une agence de Société Générale Algérie à Tiaret. Située au cœur de la ville en face de la mythique source Aïn Djenane, c’est la centième du genre qui ouvre ses portes dans la capitale du Sersou.

La banque continue de renforcer son réseau pour satisfaire la clientèle, dont les particuliers et les professionnels. L’inauguration a eu lieu en présence d’Eric Wormser, président du directoire, du wali, Abdeslam Bentouati, du P/APW, du directeur de la BNA, de patrons de groupes dont celui de TMC, de représentants d’associations et des journalistes.

Avec près d’une centaine d’agences disséminées à travers plus de 30 wilayas, la SGA se présente comme la première banque privée. Cette institution financière compte «ouvrir au moins cinq agences par année». Présente depuis 17 ans, Société Générale Algérie renforce sa présence et continue de «faire confiance à un personnel à 99% algérien pour des conseils personnalisés, produire un service de qualité».

Avant de clore la sympathique cérémonie, le président du directoire a tenu à «réitérer la volonté de cette banque d’aller vers plus de qualité et de rapidité et afficher plus de transparence dans les transactions» et annonce qu’«au prochain mois, il sera procédé au lancement d’opérations via les NTIC pour permettre aux clients d’accéder à certains services via leurs smartphones». «La SGA a réinvesti en 2004 la totalité des bénéfices réalisés en Algérie», enchaîne-t-il, car «nous avons foi en l’Algérie et les investissements projetés».