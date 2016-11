Bancassurance : AXA et le CPA signent deux conventions

Réagissez

Le Crédit populaire d’Algérie (CPA) et AXA Assurances Algérie ont signé, lundi dernier à Alger, deux conventions de partenariat pour la distribution des produits d’assurance vie et d’assurance dommages à travers les agences du CPA, «et ce, afin de développer la complémentarité et la synergie de leurs différents métiers», a annoncé AXA Assurances Algérie dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

La cérémonie s’est déroulée au siège de la direction générale du CPA, sous l’égide des deux présidents-directeurs généraux. «Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de l’arrêté n°60 du 6 août 2007, stipulant que les produits d’assurance pouvant être distribués par les Banques, établissements financiers et assimilés, ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution, sera assurée dans une quarantaine d’agences du réseau du CPA réparties à travers le territoire national, ce qui permettra une couverture assez large pour une offre attractive de produits et services», a ajouté l’assureur privé AXA Assurances.

En outre, ce partenariat met à la disposition des clients «une panoplie de produits innovants, ainsi que des services en exclusivité proposés par AXA Assurances Algérie, tels que l’assistance cartes bancaires : Visa et Mastercard, CIB, ainsi que pour la souscription du produit multirisque habitation, l’assistance en plomberie, électricité, etc.», lit-on dans le communiqué. «A travers ce partenariat, AXA Assurances Algérie confirme sa volonté de s’implanter durablement sur le marché algérien avec des acteurs économiques majeurs, tel que le Crédit populaire d’Algérie, pour toujours mieux répondre aux besoins de ses clients et de ceux de ses partenaires», a précisé la compagnie d’assurance.

Le «succès» de ce partenariat s’appuiera sur des stratégies marketing et communication en direction de plusieurs segments d’offre pour la banque, entre autres, «bénéficier d’une nouvelle expertise et de standards internationaux en s’appuyant sur le savoir-faire d’AXA Assurances Algérie qui est une filiale du groupe AXA, première marque mondiale d’assurance, créer un nouveau pôle de richesse du fait de la croissance et de l’évolution avérée de l’activité bancassurance, qui sera étendu à l’ensemble du réseau du CPA, et créer une synergie avec différents partenaires permettant ainsi de créer un cercle vertueux à même d’assurer un avantage concurrentiel». Fruit d’une joint-venture entre le groupe français AXA et la Banque extérieure d’Algérie et le FNI, l’entreprise a réalisé une croissance de 16% de son chiffre d’affaires en 2015 pour ses deux filiales (assurance vie et assurance dommages).