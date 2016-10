Baisse des exportations agroalimentaires vers l'Algérie

Réagissez

Les exportations de produits agroalimentaires de l'Union européenne (UE) vers l'Algérie ont reculé sensiblement lors des 12 derniers mois, passant de 3,408 milliards d'euros entre août 2014 et juillet 2015 à 2,778 milliards durant la période allant d’août 2015 à juillet 2016, soit une baisse de 18,5%, montrent des données publiées par la Commission européenne et reprises par l’APS.

La baisse a été plus significative en juillet 2016 où l'Algérie n'a importé de cette région que pour 188 millions d'euros contre 261 millions un an auparavant, soit une baisse de 28,2%. Les principaux produits responsables de la baisse des exportations de l'UE vers l'Algérie sont le blé et la poudre de lait, a affirmé à l'APS un responsable des services du Commissaire européen chargé de l'agriculture et du développement rural, Phil Hogan. La diminution importante des prix de ces deux produits explique, en partie, la réduction de la valeur des exportations de l'UE vers l'Algérie, selon ce responsable qui cite également un autre facteur important : la baisse, en volume et en valeur, des exportations de cigares et de cigarettes.

Les exportations des produits agroalimentaires de l'UE vers l'Algérie ont été plombées également par la baisse des exportations d'huiles végétales, en volume et en valeur, et de celle des fruits frais, notamment en volume, a ajouté ce responsable. La chute des prix du pétrole a contraint le gouvernement à prendre des mesures à travers l'instauration d'un régime de licences d'importation destiné à limiter le volume des importations et encourager le développement du produit local.

Des contingents tarifaires agricoles originaires de l'UE ont été ainsi soumis au système de licences d'importation. Le coût global de l'ensemble de produits concernés par le régime des licences d'importation non automatiques est estimé à 12 milliards de dollars, dont un milliard de dollars concerne les produits contingentés provenant de l'UE, avait fait savoir le ministre du Commerce, Bakhti Belaïb. Les exportations de produits agricoles de l'UE ont atteint 128 milliards d'euros durant la période allant d’août 2015 à juillet 2016, soit une progression annuelle de 0,7%, confortant la position de l'UE en tant que première exportatrice agroalimentaire mondiale, une place que l’Union a repris aux Etats-Unis en 2013.