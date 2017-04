Baisse de 50% du déficit commercial au 1er trimestre 2017

Réagissez

L’Algérie a réduit de moitié son déficit commercial au premier trimestre de 2017, celui-ci s’étant chiffré à 2,74 milliards de dollars, contre un déficit de 5,54 milliards sur la même période de 2016, en baisse de 2,8 milliards, a rapporté hier l’agence APS, citant un bilan des Douanes.

Les exportations du pays ont augmenté à 8,944 milliards de dollars, contre 6,32 milliards à la même période de 2016, soit une augmentation de 2,62 milliards correspondant à une hausse de 41,52%, a ajouté le Centre national de l`informatique et des statistiques des Douanes (CNIS). Pour les importations, elles ont baissé à 11,68 milliards de dollars en janvier-mars 2017 contre 11,86 milliards en janvier-mars de l`année écoulée, soit un recul de 1,5%. Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 77% contre 53%. S’agissant des exportations des hydrocarbures, qui rapportent à l’Algérie plus de 95% de ses recettes extérieures, elles ont atteint 8,47 milliards de dollars contre 5,91 milliards à la même période de 2016, en hausse de 43,42%, selon le bilan des Douanes.

Quant aux exportations hors hydrocarbures (5,3% du montant global des exportations), elles ont augmenté à 471 millions de dollars contre 412 millions (+14,32%).

Les trois premiers clients de l`Algérie, au cours de janvier-mars 2017, ont été l’Italie avec 1,74 milliard de dollars d`exportations algériennes, suivie de l`Espagne avec 913 millions et des Etats-Unis avec 903 millions. Quant aux principaux fournisseurs de l’Algérie, la Chine est restée en tête avec 2,47 milliards de dollars d’importations algériennes, suivie de la France avec 971 millions et de l`Italie avec 796 millions.

Fortement touchée par la chute drastique des prix du pétrole à partir de la seconde moitié de l’année 2014, l’Algérie s’est engagée dans une politique de restriction des importations, dans le but de retrouver l’équilibre de la balance commerciale, en instaurant des licences d’importation pour certains produits. Le ministère du Commerce a recensé, jusqu’à mercredi dernier, 1543 demandes pour l’obtention de différentes licences d’importation depuis son ouverture début avril.

En 2016, un total de 225 licences d’importation de véhicules, de ciment et de ronds à béton ont été délivrées par les autorités concernées. Pour cette année, le gouvernement tentera de réduire les importations de 10 à 15 milliards de dollars supplémentaires, pour qu’elles passent sous la barre des 30 milliards de dollars, affirmait récemment le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune. Après avoir atteint 58,33 milliards de dollars d’importations en 2014, l’Exécutif avait voulu réduire substantiellement ces chiffres. En 2015, il n’est parvenu qu’à un taux de réduction de 6% (56 milliards de dollars). L’année précédente, un nouvel effort lui avait permis d’achever l’année avec des importations de 46,7 milliards de dollars.