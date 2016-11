Réagissez

Adlène Meslem, directeur de AXA Assurance Algérie

AXA Algérie affiche une progression de 16% de son chiffre d’affaires, s’établissant à 3,8 milliards de dinars en 2015. L’assureur réalise une croissance annuelle moyenne de +71% depuis 2012.

La voie est désormais libre pour qu’AXA Algérie puisse atteindre l’équilibre à la fin de l’actuel exercice. Si l’assurance dommages affiche une nette amélioration des résultats, l’assurance vie affiche en revanche une accélération de la croissance grâce à une offre diversifiée et évolutive. AXA Algérie a rendu publics mardi soir ses résultats financiers du dernier exercice et les tendances prévisionnelles pour l’année en cours. AXA Algérie affiche une progression de 16% de son chiffre d’affaires, s’établissant à 3,8 milliards de dinars en 2015.

L’assureur réalise une croissance annuelle moyenne de +71% depuis 2012, une performance que l’on attribue essentiellement à trois facteurs-clés : l’investissement horizontal dans le réseau de distribution ; une stratégie de partenariats commerciaux fédérant banquiers et concessionnaires autour d’une politique de commercialisation pour le moins agressive ; une offre aussi variée qu’adaptée aux besoins des différents desiderata.

La croissance du chiffre d’affaires, combinée à l’amélioration des indicateurs techniques, devrait permettre à AXA Algérie dommages de dégager des résultats positifs dès l’année prochaine, selon le CEO de la compagnie, Adlène Meslem, rencontré mardi soir à Alger, lors d’un point de presse. Le résultat de sa compagnie a été impacté cette année par des pertes au niveau de la branche automobile, mais il garde bon espoir de clôturer l’exercice 2016 avec une croissance à deux chiffres.

Elle serait de 12% éventuellement, mais l’année en cours sera marquée notamment par le retour à l’équilibre de la branche dommages et une bonne performance de AXA vie. En chiffres, l’assurance dommages de AXA Algérie a amélioré son score durant le dernier exercice, dont le résultat est passé de -604 millions de dinars en 2014 à -377 millions de dinars en 2015. Le retour à l’équilibre est prévu dès la fin de l’année en cours. Les assurances des personnes ont enregistré en revanche un résultat comptable positif de 12 millions de dinars en 2015 contre 5 millions de dinars en 2014.

Avec une progression de 16% en 2015 contre 1,6% du marché et une prévision de croissance de 12% en 2016, le bilan de AXA Algérie apparaît solide avec, au tableau, une appréciable amélioration des indicateurs techniques. Outre l’amélioration du résultat comptable, le rapport sinistre à prime a évolué de 109%, tandis que la marge de solvabilité n’a jamais été aussi confortable (223% en dommages et 345% en vie et une couverture des engagements réglementés de 171% pour la branche vie et 103% pour la branche dommages). Pour 2017, l’assurance vie devrait faire le plein, alors que l’assurance dommages, qui devrait atteindre son équilibre dès la fin de cet exercice, dégagerait des résultats positifs, signe d’une stratégie de développement qui paie.

En horizontal, le développement d’AXA Algérie s’est soldé par l’ouverture de 64 agences à fin 2015 et plusieurs autres agences indirectes. AXA Algérie entend atteindre 88 agences en 2020 et 55 agents généraux d’assurance, soit un réseau exclusif AXA porté à 143 points de vente. Ce maillage horizontal a été conforté par la politique des contrats commerciaux conclus avec 5 concessionnaires automobiles et 5 banques. Ces partenariats ont permis de réaliser une progression en chiffre d’affaires de 344% par rapport à 2015 sur la branche société dommages et de 105% sur la société vie.

Forte de 500 salariés, AXA Algérie continue de gagner des parts de marché, misant sur une offre produits vie et dommages diversifiée et évolutive, adaptée aux besoins des différentes catégories de clients (professionnels, entreprises et particuliers). L’assureur capitalise sur sa réputation, la qualité de service, la digitalisation de certains de ses services, un pilotage informatique performant… des paramètres qui contribuent à sa bonne compétitivité.